Автомобильную дорогу «Ташкент-Чиназ» планируется отремонтировать. Проект был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 10 января, сообщили пресс-служба президента и телеканал «Узбекистан 24».





«Дорога используется очень интенсивно, за сутки по ней проезжает 60−65 тысяч автомобилей» -, отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

«Поэтому планируется отремонтировать 10-километровый отрезок дороги, построить 5 подземных переходов и подъездные дороги местного значения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель страны одобрил проект и «поручил ответственным лицам разработать соответствующие документы, обеспечить качественное выполнение строительства».

Мы также писали, что президенту были представлены проекты расширения улицы Темура Малика в столице и возведения путепровода протяженностью 210 м по улице Узбекистанской в Джизаке.