Автомобильную дорогу «Ташкент-Чиназ» планируется отремонтировать. Проект был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 10 января, сообщили пресс-служба президента и телеканал «Узбекистан 24».
«Дорога используется очень интенсивно, за сутки по ней проезжает 60−65 тысяч автомобилей» -, отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.
«Поэтому планируется отремонтировать 10-километровый отрезок дороги, построить 5 подземных переходов и подъездные дороги местного значения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководитель страны одобрил проект и «поручил ответственным лицам разработать соответствующие документы, обеспечить качественное выполнение строительства».
Мы также писали, что президенту были представлены проекты расширения улицы Темура Малика в столице и возведения путепровода протяженностью 210 м по улице Узбекистанской в Джизаке.
Линур Мухарямов
Добрый день,
А другие дороги когда планируют ремонтировать??? В Таш. области дороги не плохие, они УЖАСНО ПЛОХИЕ..
Bob. S.
Будет ли объявлен тендер со стороны хокимията на проектные и строительные работы, или как обычно определят исполнителя..
Виктор Андреевич
Зачем строить подземные переходы? Поставить светофор с кнопкой не дешевле разве?
Slava K
@Виктор Андреевич,
зачем светофоры на дороге, где ездят (берем 14 часов самых активных) 4600 авто в час или 77 авто в минуту?
Пусть идут под трассой.. и убрать с нее трактора и повозки с осликами/лошадьми!!!
Рустамов Бахтиёр
Надо, давно пора, тем более наши научились хорошо строить
Ura Krivoff
А не лучше ли построить надземный переход, и дешевле в разы будет. Также, при строительстве переходов необходимо предусмотреть пандусы для инвалидов.