Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 января ознакомился с проектами строительства и улучшения дорожной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба главы государства и телеканал «Узбекистан 24».

Фиолетовым цветом выделена территория, где планируется построить многоэтажные дома с магазинами на нижнем этаже. Кадр «Узбекистан 24».

Среди представленных проектов — расширение участка улицы Темура Малика в Ташкенте с четырёх до шести полос со строительством вдоль неё многоэтажных домов и других объектов.

Согласно кадрам презентации, показанным телеканалом «Узбекистан 24», на месте домов, которые планируется снести вдоль улицы, будет построено 50 домов для 1800 семей. В них также разместятся 100 магазинов.

Вид четырёхполосного участка улицы Темура Малика на Яндекс.Панорамах:

Президенту также был представлен проект строительства 210-метрового путепровода по улице Узбекистанской в городе Джизаке и другие проекты.





«Глава государства одобрил эти проекты и поручил ответственным лицам разработать соответствующие документы, обеспечить качественное выполнение строительства», — говорится в сообщении пресс-службы президента.