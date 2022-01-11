В Коканде задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве водителя, работавшего таксистом на маршруте «Андижан — Ташкент». Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Как говорится в сообщении, 8 января жительница Шахриханского района Андижанской области О. Латипова обратилась в органы внутренних дел с заявлением о том, что её сын М. Отахонов 1991 года рождения 7 января покинул дом и пропал без вести.

Мужчина 7 января примерно в 17:55 на одной из парковок Шахрихана получил у некоего мужчины 11650 долларов для доставки в Ташкент. В качестве пассажиров в столицу на его машине Cobalt отправились три незнакомых ему человека.

Предположив, что М. Отахонов мог стать жертвой убийства, прокуратура Шахриханского района 9 января возбудила уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса («Умышленное убийство») и начала следственные действия.

Сотрудники оперативной следственной группы в тот же день обнаружили тело мужчины с признаками убийства в багажнике автомобиля Cobalt на автостоянке в Яшнабадском районе Ташкента.

Задержанные в Коканде привлечены к следствию в качестве подозреваемых.

Предварительное следствие по уголовному делу ведёт прокуратура Андижанской области.