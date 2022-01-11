Количество случаев коронавируса, подтверждённых в Узбекистане в понедельник, составило 425, что на 36 больше, чем днём ранее (389), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Общее количество случаев, выявленных с начала пандемии, достигло 201155.

Большинство новых случаев 10 января было выявлено в Ташкенте — 223 (на 30 больше, чем днём ранее), Самаркандской области — 47 и Ташкентской области — 43.

За день также было зарегистрировано 4 случая смерти от осложнений, вызванных COVID-19, общее число официально зарегистрированных умерших превысило 1500 (1501).

По данным Минздрава, на сегодняшний день минимум одну дозу вакцины получило 88,2% населения, подлежащего вакцинации. Полный курс вакцинации прошло 64,7%.

В понедельник представители штаба по борьбе с коронавирусом сообщили, что несмотря на обнаружение штамма «омикрон» и рост заболеваемости в Узбекистане пока не планируется вводить жёсткие карантинные меры. Однако всё будет зависеть от развития ситуации.