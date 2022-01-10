В Узбекистане не планируется вводить жёсткие карантинные меры в связи с обнаружением штамма коронавируса «омикрон» и ростом заболеваемости. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций в понедельник заявил первый заместитель Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Холмамат Норбоев, сообщает Telegram-канал «Расмий хабарлар I Официальные новости».

«Именно для того, чтобы не вводились ограничения, и нужно вакцинироваться», — отметил он.

«Вакцина не защищает от штамма „омикрон“. Заболевание у привитого человека протекает легче. Чтобы избежать инфицирования, мы должны сократить контакты между людьми в общественных местах и строго следовать требованиям гигиены», — сказал Холмамат Норбоев.

В воскресенье Министерство здравоохранения сообщило, что в Узбекистане впервые подтверждён штамм «омикрон». Он был выявлен у пассажира рейса из Дубая — иностранного гражданина. Состояние пациента удовлетворительное, он проходит лечение в Зангиатинской инфекционной больнице под Ташкентом.

По словам Холмамата Норбоева, на карантин взято 200 человек, прибывших тем же рейсом, из них 130 — граждане Узбекистана и 70 — иностранцы.

Новый штамм был обнаружен 7 января, но заявлено об этом было два дня спустя, потому что потребовались подтверждающие анализы и консультации зарубежных коллег, сообщил первый замначальника службы.

Директор Центра повышения профессиональной квалификации медицинских работников Хабибулла Акилов отметил со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, что 98% инфицированных «омикроном» проходят лечение в домашних условиях и 2% — в стационарных. «Потому что данный тип вируса в основном поражает верхние дыхательные пути», — отметил он.

Ҳабибулла Акилов добавил, что массовые мероприятия в стране не отменены, но на них будет усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований. «Однако в зависимости от эпидемиологической ситуации требования могут быть ужесточены. Это покажет время», — сказал он.

Представитель Минздрава Умидулла Рискиев сообщил, что в стране на сегодняшний день действуют 16 медучреждений, специализированных на лечении коронавирусной инфекции. При необходимости это количество может быть увеличено до 132, а количество койко-мест — до 32 тысяч, отметил он.

На пресс-конференции было отмечено, что к настоящему времени от коронавируса добровольно вакцинировано 70% студентов очных отделений вузов Узбекистана.

Кроме того, сообщено, что после завершения зимних каникул, т. е. после 24 января студенты вузов продолжал обучение в очном формате, а итоговые экзамены пройдут в обычные сроки.

Ранее «Газета.uz» писала, что после снижение количества ежесуточно выявляемых случаев коронавируса ниже 100 в первые числа нового года к 9 января оно выросло почти до 400.