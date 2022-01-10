Сегодня по территории Узбекистана сохранится влияние относительно холодной воздушной массы. Дневная температура воздуха составит +3…+8 градусов, сообщила пресс-служба Узгидромета.

С 11 по 13 января по территории страны ожидается преобладание сухой погоды, лишь 13 января по предгорным и горным районам республики местами пройдут дожди, в высокогорных районах снег.

Холодная воздушная масса будет постепенно отступать с территории Узбекистана, и к середине недели температура воздуха повысится ночью до +3…+6 градусов, днём — до +9…+12.

В пятницу, 14 января, на территорию Узбекистана зайдет влажная, но тёплая воздушная масса с районов Каспийского моря. По большей части республики пройдут дожди, по северным районам возможен переход в снег. В отдельных районах ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

Температура воздуха повысится ещё на 2−4 градуса и будет превышать нормальные для середины зимы значения на 3−5 градусов.

В отдельных районах республики местами будут отмечаться туманы.