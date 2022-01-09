Штамм коронавируса «омикрон» в Узбекистане был обнаружен у иностранного гражданина, прибывшего из Дубая. Об этом сообщила заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова.

«Омикрон» был выявлен 7 января в лаборатории Центра передовых технологий (ЦПТ) при Министерстве инновационного развития. Минздрав сообщил об этом 9 января. В этот день противодействие распространению «омикрона» были обсуждены на заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19.

«С учётом быстрого распространения „омикрона“ по миру его появление в Узбекистане было вопросом времени, — отметила Шахло Турдикулова. — Хорошая новость в том, что узбекско-китайская вакцина [ZF-UZ-VAC2001], наиболее популярная в нашей стране, демонстрирует по итогам проведённых исследований отличные результаты именно в отношении нового штамма».

«Я как руководитель Центра передовых технологий, активно участвующего в испытаниях ZF-UZ-VAC2001 и в изучении вирусных мутаций, могу сказать, что бустерная доза препарата предохраняет от „омикрона“ фактически на 100%. Это же подтверждают и наши коллеги из КНР», — добавила она.

На заседании спецкомиссии обсуждался вопрос неотложного ускорения темпов вакцинации населения, в том числе бустерными дозами ZF-UZ-VAC2001.