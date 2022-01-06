Узбекистан пока не планирует возобновлять поставки природного газа в Россию, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики. О полной приостановке экспорта газа в Россию и трёхкратном снижении его поставок в Китай из-за влияния пандемии коронавируса сообщалось в июле 2020 года.

«Поставки газа в Россию не осуществляются, и планов на 2022 год не имеется», — отметили в министерстве.

В 2018 году Узбекистан поставил российскому «Газпрому» 3,8 миллиарда кубометров газа, а в 2019 году поставки выросли до 4,9 млрд кубометров, прекратившись в 2020 году.

С этого же года Узбекистан начал закупать у «Газпрома» туркменский газ: в 2020 году было поставлено 0,9 миллиарда кубометров, а за первый квартал 2021 года — уже 1,5 миллиарда.

В 2020 году премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявлял о планах прекратить экспорт газа к 2025 году и перейти на его полную переработку внутри страны и выпуск продукции с добавленной стоимостью.

Сейчас почти весь экспорт газа из Узбекистана приходится на Китай. По данным таможни КНР, которые приводит «Интерфакс», в 2020 году в эту страну было поставлено 3,277 миллиарда кубометров газа, а за 10 месяцев 2021 года поставки выросли до 4,02 миллиарда кубометров.

Согласно данным Госкомстата, объём экспорта газа в суммарном выражении за 11 месяцев 2021 года составил 684,8 млн долларов (только в ноябре — 88 млн долларов), что на 48,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.