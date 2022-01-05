31 декабря в Самарканде был торжественно открыт автомобильно-трамвайный путепровод тоннельного типа, построенный на пересечении улиц Рудаки и Бустонсарой. 4 января в социальных сетях распространились фотографии и видео, на которых видно, как после дождя через стены тоннеля хлещет грязная вода.

Фото: «Дарё».

Строительные работы ведутся трестом «Куприккурилиш» компании «Узбекистон темир йуллари».

Заместитель директора «1-Куприк курилиши отряди» (Мостостроительный отряд №1) Азимбек Мирзаев сообщил, что протечки в тоннеле произошли из-за неработающей ирригационно-дренажной системы, которая оказалась забита мусором.

«Вода не нанесла ущерб конструктивной и других частей моста… Мост ещё не сдан в эксплуатацию. Его планируется полностью сдать в эксплуатацию в конце января», — заявил он.

По его словам, по завершении проекта такие случаи будут исключены.

Трест «Куприккурилиш» также опубликовал заявление, в котором говорится, что основные строительно-монтажные работы завершены, и тоннель был открыт удобства горожан в период новогодних праздников. Работы по благоустройству и созданию инфраструктуры для водоотведения продолжаются.

В заявлении отмечается, что плиты на стенах тоннеля установлены методом сухой сборки, и прохождение воды через них «не сказывается отрицательно на прочности конструктивных элементов тоннеля».

Проектом предусмотрены установка насосов для отвода дождевой воды и устройство деформационных швов в месте соединения промежуточных устройств с разрезом асфальта, говорится в сообщении.

О начале строительства тоннеля в рамках подготовки к проведению саммита Шанхайской Организации Сотрудничества, запланированного на 2022 год, хокимият Самарканда сообщил в сентябре 2019 года.

Первоначально сообщалось, что протяжённость подземного путепровода составит 534 м, а самого тоннеля — 93 м. Перекрёсток над тоннелем планировался с круговым движением. Стоимость проекта оценивалась в 67,73 млрд сумов.

Эркинжон Турдимов. Фото: Хокимият Самарканда.

На церемонии открытия тоннеля 31 декабря хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов сообщил, что протяжённость путепровода составила 675 м, тоннеля — 120 м, высота эстакадной части — 5,7 м, ширина — в среднем 26,3 м.

Проект полностью финансировался из государственного бюджета. Стоимость работ составила 143 млрд сумов.

«Если сравнивать этот объект с другими [объектами], построенными в других странах, то его стоимость почти в 3,5−4 раза ниже», — заявил хоким.

По словам Эркинжона Турдимова, на путепроводе установлены 66 осветительных приборов, 24 опоры линии электропередачи, уложено 1800 м трамвайных рельсов, 1640 м пешеходных дорожек, озеленено 3520 кв. м территории.

Автор блога Davletovuz сообщил, что постановлением Кабинета министров Узбекистана проектные и подрядные организации было разрешено выбрать напрямую на основе лучших предложений без проведения тендеров, а строительно-монтажные работы вести одновременно с разработкой проектно-сметной документации.

В репортаже государственного телеканала «Узбекистан 24» от 1 января говорится, что тоннель, который планировалось построить за три года, был сдан в эксплуатацию через полтора года, а путепровод галерейного типа через канал Сиаб — за шесть месяцев вместо одного года.

За последние 5−10 лет трест «Куприккурилиш» построил в Ташкенте крупную транспортную развязку на пересечении улиц Гафура Гуляма и Абдуллы Кадыри, путепровод на пересечении улиц Мукими и Шота Руставели, возле станций метро «Новза» и «Мирзо Улугбека», развязку на бывшей площади Актепа, трёхуровневую развязку на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули и другие объекты.