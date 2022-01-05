Министерство внутренних дел, Национальная гвардия и Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды будут совместно работать в рамках системы «Экологический патруль». Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 30 декабря 2021 года о мерах по охране окружающей среды.

Система будет предусматривать:

расширение полномочий службы общественной безопасности органов внутренних дел и привлечённых к патрулированию подразделений Национальной гвардии по борьбе с правонарушениями в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования;

установление тесного взаимодействия и внедрение практики проведения совместных профилактических мероприятий органами экологии и охраны окружающей среды с органами внутренних дел и подразделениями Национальной гвардии по контролю за «безусловным обеспечением исполнения требований законодательства в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования».

МВД, Нацгвардии и Госкомэкологии поручено в трёхмесячный срок разработать и внести в Кабинет министров проект соответствующего закона о расширении полномочий органов внутренних дел и подразделений Национальной гвардии по борьбе с правонарушениями в сфере экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

В документе напоминается, что работники Госкомэкологии обладают правом рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать штрафы, в соответствии со статьей 285 Кодекса об административной ответственности они наделены полномочиями административного задержания правонарушителя, личного досмотра, досмотра его вещей и транспортных средств, изъятия вещей и документов.

Напомним, в августе 2021 года пресс-секретарь президента Шерзод Асадов со ссылкой на главу государства заявил о создании в системе внутренних дел экологической полиции. В её обязанности будет входить предотвращение нарушений в области экологии, в том числе незаконных рубок, браконьерства, незаконного выброса отходов. Подразделения экологической полиции в тестовом режиме начали работу в Ташкенте и регионах в сентябре.