18 сентября в Экопарке в Ташкенте прошла презентация униформы и служебных автомобилей сотрудников Экологической полиции, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичного ГУВД.

Фото: ГУВД Ташкента.

Подразделение Экополиции в экспериментальном режиме функционирует в Ташкенте с начала сентября. В группы экологического контроля входят сотрудники Патрульно-постовой службы, УБДД и Госкомэкологии.

Фото: Госкомэкологии.

Они были сформированы на следующий день после совещания под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, когда он объявил о создании Экополиции в системе органов внутренних дел.





Фото: Госкомэкологии.

В обязанности новой структуры будут входить предотвращение нарушений в области экологии, в том числе незаконной вырубки деревьев, браконьерства, выброса отходов и другие.

По данным ГУВД Ташкента, нормативно-правовая документация, касающаяся Экополиции, всё ещё на этапе разработки и согласования.