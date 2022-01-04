Президент Узбекистана 30 декабря 2021 года подписал постановление «О мерах по охране окружающей среды и организации деятельности государственных органов в сфере экологического контроля». Документ распространило УзА.

Согласно документу, с 1 марта 2022 года земельные участки, прилегающие (граничащие) к зданиям и сооружениям, находящимся во владении государственных органов, учреждений и предприятий, органов самоуправления граждан и собственников многоквартирных жилых домов, выделяются им с правом постоянного пользования на следующих условиях и обязательствах:

содержания земельных участков в благоустроенном виде;

ухода и орошения деревьев, кустарников, других растений и саженцев;

проведения работ по уборке и очистке, установке мусорных урн;

сооружения (установки), ремонта и сохранности детских площадок, посадочных мест (скамеек) и систем ночного освещения;

сооружения, ремонта и содержания на надлежащем уровне пешеходных дорожек для населения.

При этом на выделяемых земельных участках запрещается установка и строительство зданий, сооружений, производственных и непроизводственных объектов, а также объектов легких конструкций.

Выделением земельных участков будут заведовать хокимияты областей и Ташкента. Контроль за выполнением установленных условий и обязательств будут осуществлять служба общественной безопасности органов внутренних дел, подразделения Национальной гвардии, привлеченные к патрулированию, а также органы экологии и охраны окружающей среды.

Хокимиятам областей и Ташкента поручено обеспечить до 1 января 2023 года выделение госорганам, учреждениям и предприятиям, органам самоуправления граждан и собственникам многоквартирных жилых домов пустующих, предназначенных для благоустройства и озеленения земельных участков. Далее они на постоянной основе будут выделять новые земельные участки, сформированные в результате градостроительной деятельности и предназначенные для благоустройства и озеленения.

В 2021 году в Ташкенте прошла новая волна благоустройства махаллей. Жители жаловались на несогласованный демонтаж заборов и уничтожение палисадников. «Газета.uz» писала, почему типовое благоустройство — это ошибка и почему принимать решения об этом должны жители, а не власти.

Качество исполнения по программам «Обод махалля» и «Обод кишлок» критиковал и президент Шавкат Мирзиёев. В сентябре 2021 года он отметил, что «народные деньги» на программу благоустройства используются неэффективно и привёл в пример асфальтирование по его поручению махаллей в столице. «Ставят огромные полуметровые бордюры… Зачем такие бордюры, для гонок машин?» — сказал он.

В ноябре 2021-го хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, отметив, что «нет слов для описания ряда ошибок и недостатков» при реализации масштабных программ «Яшил макон» и «Обод махалла»", подчеркнул пассивность жителей в благоустройстве и уборке дворов многоквартирных домов.

Тогда же глава столичной администрации уволил начальника Главного управления благоустройства при хокимияте Ташкента Санжара Уматова за недостатки при благоустройстве махаллей.