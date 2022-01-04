Президент Узбекистана 30 декабря 2021 года подписал постановление «О мерах по охране окружающей среды и организации деятельности государственных органов в сфере экологического контроля». Документ распространило УзА.
Согласно документу, с 1 марта 2022 года земельные участки, прилегающие (граничащие) к зданиям и сооружениям, находящимся во владении государственных органов, учреждений и предприятий, органов самоуправления граждан и собственников многоквартирных жилых домов, выделяются им с правом постоянного пользования на следующих условиях и обязательствах:
- содержания земельных участков в благоустроенном виде;
- ухода и орошения деревьев, кустарников, других растений и саженцев;
- проведения работ по уборке и очистке, установке мусорных урн;
- сооружения (установки), ремонта и сохранности детских площадок, посадочных мест (скамеек) и систем ночного освещения;
сооружения, ремонта и содержания на надлежащем уровне пешеходных дорожек для населения.
При этом на выделяемых земельных участках запрещается установка и строительство зданий, сооружений, производственных и непроизводственных объектов, а также объектов легких конструкций.
Выделением земельных участков будут заведовать хокимияты областей и Ташкента. Контроль за выполнением установленных условий и обязательств будут осуществлять служба общественной безопасности органов внутренних дел, подразделения Национальной гвардии, привлеченные к патрулированию, а также органы экологии и охраны окружающей среды.
Хокимиятам областей и Ташкента поручено обеспечить до 1 января 2023 года выделение госорганам, учреждениям и предприятиям, органам самоуправления граждан и собственникам многоквартирных жилых домов пустующих, предназначенных для благоустройства и озеленения земельных участков. Далее они на постоянной основе будут выделять новые земельные участки, сформированные в результате градостроительной деятельности и предназначенные для благоустройства и озеленения.
В 2021 году в Ташкенте прошла новая волна благоустройства махаллей. Жители жаловались на несогласованный демонтаж заборов и уничтожение палисадников. «Газета.uz» писала, почему типовое благоустройство — это ошибка и почему принимать решения об этом должны жители, а не власти.
Качество исполнения по программам «Обод махалля» и «Обод кишлок» критиковал и президент Шавкат Мирзиёев. В сентябре 2021 года он отметил, что «народные деньги» на программу благоустройства используются неэффективно и привёл в пример асфальтирование по его поручению махаллей в столице. «Ставят огромные полуметровые бордюры… Зачем такие бордюры, для гонок машин?» — сказал он.
В ноябре 2021-го хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, отметив, что «нет слов для описания ряда ошибок и недостатков» при реализации масштабных программ «Яшил макон» и «Обод махалла»", подчеркнул пассивность жителей в благоустройстве и уборке дворов многоквартирных домов.
Тогда же глава столичной администрации уволил начальника Главного управления благоустройства при хокимияте Ташкента Санжара Уматова за недостатки при благоустройстве махаллей.
Владимир Владимирович
Сначала все уничтожили во время вайдодмахалли, а теперь сажайте. Только то, что вы вырубили расло десятки лет, а уничтожили за одно лето. Очухались, когда осталось 8% зеленых насаждений в стране, а в Ташкенте за 30 лет в 7 раз они уменьшились. А теперь все на население свалили и уход и посадку да еще и ответственнось. Вы снова сажайте, ухаживайте, а мы все равно вырубим когда нибудь.
Алексей Николаевич
Вроде говорили, что хокимияты больше не будут принимать решение по выделению земель? Де жавю..
Юрий Храмов
Простите, но.. Пришла программа обод махаля, выпилили во дворах всю растительность, придомовые кустарники, цветы и т.д. А теперь значит опять сажайте? Где был разум?