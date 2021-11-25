Анвар Хуснутдинович Умаров назначен начальником Главного управления благоустройства при хокимияте Ташкента, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Предыдущим руководителем управления был Санжар Хабарджанович Уматов.

Анвар Умаров. Фото: хокимият Ташкента.

Анвар Умаров (1963 года рождения) окончил Ташкентский университет информационных технологий. Свою карьеру он начал младшим научным сотрудником в этом вузе, а затем занимал ответственные должности в народном хозяйстве и государственных органах.

До недавнего времени он работал помощником хокима Ташкента.

Почему уволили предыдущего руководителя

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев во время обращения к кенгашу народных депутатов 25 ноября сообщил, что при реализации масштабных программ «Яшил макон» («Зелёное пространство») по ежегодной высадке 200 миллионов деревьев, «Обод махалла» («Благоустроенная махалля») допускаются ряд ошибок и недостатков.

По его словам, мероприятия «на бумаге» получаются «красивыми и массивными», однако при их реализации «некоторые чиновники не проявляют преданности, патриотизма, мужества, любви к своему городу и махалле».

Градоначальник процитировал слова президента Шавката Мирзиёева, который раскритиковал посадку деревьев во время визита в Шайхантахурский район:

«Посадили дерево, но такую посадку деревьев можно назвать пренебрежительным отношением. Воткнули для галочки. Для чего государство выделяло столько денег на саженцы? Почему махалли не выходят раз в неделю на уборку территории вокруг дома, где они живут? Сколько людей проживают на одном этаже или в одном дворе?»

В связи с этим хокимият Ташкента организовал рабочие группы в городе и районах для изучения махаллей и принятия адресных мер. Согласно утвержденному графику, изучение проводилось в Учтепинском районе. При этом с участием местных чиновников изучались чистота махалли, многоквартирных домов и прилегающих территорий, благоустройство, работа оросительных систем и другие вопросы.

«В отношении нескольких должностных лиц пришлось принять решительные меры из-за ряда ошибок и недостатков. В частности, был освобожден от должности начальник управления благоустройства города Ташкента. Также уволены заместители хокима Учтепинского района по вопросам строительства и ЖКХ. Губернатору района дали выговор», — сообщил Джахонгир Артыкходжаев.

Санжар Уматов. Фото: хокимият Ташкента.

Санжар Уматов также был участником возможного конфликта интересов. «Газета.uz» в октябре 2020 года писала, что Минздрав выплатил 4,5 млрд сумов компании Green Zone of World за озеленение и благоустройство территории Национального детского медицинского центра, открытого в мае. Среди учредителей компании был Санжар Уматов, который на тот момент занимал должность начальника Управления благоустройства Ташкента. Сейчас он является учредителем компании Stefano Trade, которая занимается оптовой торговле товарами широкого ассортимента.