Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 25 ноября выступил с обращением к городскому кенгашу народных депутатов. «Газета.uz» пересказывает основные моменты из выступления.

В своей речи градоначальник отметил визит президента Шавката Мирзиёева в Шайхантахурский район столицы, где он ознакомился с работами по благоустройству в рамках проекта «Обод махалла» («Благоустроенная махалля») и реализацией проекта «Яшил макон» («Зелёное пространство») по массовой посадке деревьев.

«Уважаемые депутаты, конечно, сделано и делается много работы, у нас довольно много достижений — всё это наше. Но в то же время глава нашего государства ясно показал, что допущенных нами ошибок и недостатков достаточно. Он не только показал, но и определил конкретные направления и задачи для их решения», — заявил хоким.

«Нет слов для описания ряда ошибок и недостатков» при реализации масштабных программ «Яшил макон» и «Обод махалла», сказал он.

В рамках инициативы «Один миллион деревьев» разработаны программы в разрезе управлений и организаций для посадки деревьев осенью 2021 года и весной 2022 года. В том числе планируется высадить 101,6 тысячи деревьев на 243 улицах и 19 площадях. Хокимияты районов разработали план посадки деревьев на пустующих территориях в 575 махаллях столицы.

«На бумаге программы выглядят красивыми и масштабными. Однако при их реализации некоторым чиновникам не хватает преданности, патриотизма, мужества, любви к своему городу и махалле», — подчеркнул Джахонгир Артыкходжаев.

Градоначальник процитировал президента Шавката Мирзиёева, который раскритиковал посадку деревьев во время визита в Шайхантахурский район:

«Посадили дерево, но такую посадку можно назвать пренебрежительным отношением. Воткнули для галочки. Для чего государство выделяло столько денег на саженцы? Почему жители махалли не выходят раз в неделю на уборку территории вокруг дома, где они живут? Сколько людей проживают на одном этаже или в одном дворе?»

Президент также отмечал необходимость общественного контроля в этом вопросе. В связи с этим хокимият Ташкента организовал рабочие группы в городе и районах для изучения махаллей и принятия адресных мер. Согласно утвержденному графику, первое изучение проводилось в Учтепинском районе. С участием местных чиновников изучались чистота махалли, многоквартирных домов и прилегающих территорий, благоустройство, работа оросительных систем и другие вопросы.

«В отношении нескольких должностных лиц пришлось принять решительные меры из-за ряда ошибок и недостатков. В частности, был освобожден от должности начальник управления благоустройства города Ташкента. Также уволены заместители хокима Учтепинского района по вопросам строительства и ЖКХ. Хокиму района дали выговор», — сообщил Джахонгир Артыкходжаев.

По словам хокима, при изучении территорий выяснилось, что проблемы в дворах и многоквартирных домах отличаются друг от друга. В махаллях с многоквартирными домами прилегающие территории, оросительные сети, детские площадки, тротуары не очищаются от свалок.

«Обычным явлением стало оставлять мусор в непредназначенных для этого местах и, к сожалению, бросать мусор с верхних этажей. Деревьям не придают форму, не поливают. Вновь посаженные саженцы оставляют без присмотра. Опадающие листья не собираются и своевременно не вывозятся. Не выделялись сотрудники, ответственные за подметание участков, а если выделялись, то они были на бумаге, по сути, эти сотрудники не работали», — заявил он.

Джахонгир Артыкходжаев указал, что вышеупомянутые проблемы игнорировались ТЧСЖ, ответственными за эти работы, и «не было принято никаких мер по их устранению».

«Горожане, живущие в многоквартирных домах, игнорируют эти вопросы и забывают такие тысячелетние понятия, как „Родина начинается с порога“, „Моя махалля — мой дом“, „Махалля — часть Родины“. Даже раз в неделю или раз в месяц горожане не организовывали хашары — традицию наших предков», — пожаловался хоким.

Градоначальник подчеркнул, что в Ташкенте необходимо ускорить работу по благоустройству, озеленению, созданию парков, посадке деревьев и уходу за ними с целью создания благоприятных условий для населения в рамках программы «Обод махалла» и национального проекта «Зеленое пространство».

«Нужно предотвращать перечисленные случаи и, в свою очередь, прививать нашим гражданам [понимание того], что они должны выносить бытовые отходы в специально отведенные места, соблюдать санитарные правила и уделять особое внимание этому вопросу при воспитании нашей молодёжи», — сказал он.

Для этого планируется повысить активность не только сотрудников ведомств и организаций, но и вовлекать население в работы, проводимые в махаллях.

«Представьте, если граждане с детьми из каждого дома посадят минимум по четыре саженца, как позитивно эти инициативы повлияют на уровень озеленения и экологию нашего города через два-три года», — заявил хоким.

Джахонгир Артыкходжаев подчеркнул, что необходимо избавиться от «беспорядочно установленных заборов и самовольных ограждений перед многоэтажными домами», усилить контроль за уборкой листьев и вывозом мусора.

По его мнению, город станет ещё красивее и чище, если все предприятия, ведомства и организации, независимо от формы собственности, на своих внутренних и прилегающих территориях будут уделять час времени в день посадке саженцев, уходу за деревьями и их формовкой в рамках проекта «Зелёное пространство».

«Вы, депутаты, имеете достаточно прав и полномочий, чтобы продвигать эти вопросы и, при необходимости, мобилизовать на эту работу», — напомнил он.

Хоким также высказался о проблеме самовольного строительства и незаконного захвата земель. По его словам, количество подобных построек в городе «в последние дни» увеличилось, что «вызвало обоснованные претензии населения».

Хокимият обратился в суд с требованием ликвидировать такие конструкции. В рамках обеспечения исполнения судебных решений во всех районах «ликвидируются незаконные и самовольно построенные здания».

«Кто от этого больше страдает? Конечно же, мы, наши граждане. Потому что на постройку этого здания и сооружения тратятся определённые средства. Но он не знает или притворяется, что не знает, что его действия незаконны, что такой произвол недопустим в обществе, где главенствует закон», — подчеркнул Джахонгир Артыкходжаев.

Глава столичной администрации считает, что в связи с этим необходимо проводить регулярную разъяснительную работу с населением, контролировать, чтобы все строительные работы в районах и махаллях проводились в соответствии с законодательством.

В июне «Газета.uz» сообщала, что жители Ташкента жалуются на несогласованный демонтаж заборов и уничтожение палисадников. Редакция узнала, как должны выглядеть дворы по мнению властей и что об этом думают горожане. Мы также поговорили с урбанистом Аркадием Гершманом, который рассказал, почему типовое благоустройство — это ошибка и почему принимать решения должны жители, а не власти.