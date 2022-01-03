1 января в Узбекистане родилось 2316 детей — это самый высокий показатель за последние пять лет, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. В первые сутки 2021 года это число составило 1644, 2020-го — 1974, 2019-го — 1708 и 2018-го — 1961.

Из общего количества новорождённых в этот день 1118 — это девочки и 1198 — мальчики. Больше всего детей появилось на свет в Самаркандской области — 270, Ферганской — 239, Наманганской — 218, Сурхандарьинской — 213 и Кашкадарьинской области — 210.

В Андижанской области родилось 197 детей, в городе Ташкенте — 177, в Каракалпакстане — 156, в Ташкентской области — 155, в Хорезмской — 115, в Бухарской — 113, в Джизакской — 102, в Навоийской — 90 и в Сырдарьинской — 61.

За день родилось 28 близнецов, в том числе в 12 случаях — двойняшки и в 1 случае — четверняшки.

В стране имеется 238 родильных комплексов, в которых работают 3807 сотрудников.