Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом.

«Мы с благодарностью провожаем год уходящий, — отметил глава государства. — Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения оставил яркий след в нашей жизни».

«Мы вместе сделали очень многое. Несмотря на последствия пандемии и глобального кризиса, в стране обеспечен высокий экономический рост», — сказал президент. Он перечислил ряд достижений: ввод нового жилья и социальных объектов, развитие предпринимательства и сельского хозяйства, благоустройство городов и сёл, формирующих «неповторимый облик Нового Узбекистана».

«Наши реформы приобрели необратимый характер. В целях их углубления мы разработали Стратегию развития Нового Узбекистана. Её главный принцип — „Во имя чести и достоинства человека“», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

«Чтобы дать название следующему году, мы изучили пожелания и предложения широкой общественности. Исходя из этих мнений, предлагаю объявить 2022 год в нашей стране „Годом обеспечения интересов человека и развития махалли“», — заявил он.

«Для нас это прежде всего обеспечение прав и свобод, законных интересов каждого жителя Узбекистана. Решающее значение в этом имеет махалля — основа нашего общества. Действительно, мир в махалле — это мир во всей стране. Процветающая махалля — это процветающая страна. Поэтому впредь основным критерием станет эффективная работа в каждой махалле. Самая главная задача для нас — обеспечение мира и стабильности», — сказал президент.

Он отметил, что в 2022 году в центре внимания будут ускоренное развитие отраслей экономики и предпринимательства, создание новых рабочих мест, дальнейшее повышение доходов населения развитие социальной сферы, особенно систем здравоохранения, науки, образования и воспитания, поддержка ветеранов войны и труда, женщин, молодёжи, заботе о нуждающихся в помощи.

«Приоритетной останется задача благоустройства страны, строительства во всех регионах современного жилья, в частности массивов „Новый Узбекистан“», — добавил Шавкат Мирзиёев.

«Хочу заверить всех вас: мы мобилизуем все силы и возможности, чтобы жизнь нашего народа стала ещё более благополучной», — отметил он.