Платёжные системы Uzcard и Humo 13 апреля подписали меморандум об интеграции своих инфраструктур. Терминалы платёжных систем начнут принимать оба типа карт до конца 2021 года, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Единого общереспубликанского процессингового центра.

«Интеграция инфраструктур принесёт ощутимую пользу держателям карт, банкам и владельцам бизнеса. Покупателям не нужно будет думать, какие терминалы использует торговая точка, а предприниматели смогут принимать оплаты с обеих карт через один терминал», — сказал директор Национального межбанковского процессингового центра Шухратбек Курбанов.

«Сотрудничество Uzcard и Humo позволит сделать финансовые услуги более удобными и доступными для граждан, а также развивать и повышать финансовую грамотность населения даже в отдаленных регионах страны», — прокомментировал генеральный директор UZCARD Фаррух Зияев.

Кроме того, рамках меморандума компании договорились сотрудничать в защите интересов держателей карт, банков, платёжных организаций и торговых точек, улучшать технологии и расширять инфраструктуру для стимулирования безналичных расчётов, а также реализовывать проекты по обеспечению надёжности и информационной безопасности платёжной инфраструктуры.

Напомним, в сентябре 2020 года глава Центробанка Мамаризо Нурмуратов опроверг возможное слияние платежных систем Uzcard и Humo. При этом он анонсировал такую интеграцию платёжных систем, при которой взаимно будут принимать карты Uzcard и Humo не только терминалы, но и банкоматы.