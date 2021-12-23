Массовый выпуск автомобилей Tracker нового поколения на базе UzAuto Motors планируется начать в середине лета 2022 года. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе компании.

На днях на автозаводе в Асаке выпущена первая тестовая версия машины. «Сейчас идет отладка конвейера и тестирование автомобилей», — отметили в компании.

Модель автомобиля будет производиться методом мелкоузловой сборки на единой бюджетной платформе Global Emerging Markets (GEM). Ожидается, что уровень локализации составит не менее 50%. «Но мы будем увеличивать этот показатель», — заявили в компании.

Объём выпуска запланирован на уровне не менее 80 тысяч автомобилей в год. Пока неизвестно, насколько сильно будут отличаться цены на автомобиль местного производства и тех моделей Tracker, которые сейчас импортируются в готовом виде.

«Как показывает практика, о цене автомобиля реально говорить лишь после того, как будет определена себестоимость. В последние годы на этом показателе очень сильно сказывается ситуация с логистикой и с производством импортных микрочипов», — заявили в компании.

«Газета.uz» ранее сообщала, что компания «Узавтосаноат» планирует направить для организации производства автомобилей Chevrolet Onix и Tracker на базе завода UzAutо Motors 427,7 млн долларов. Ожидается, что проект будет запущен в сентябре 2022 года, а мощность составит 190 тысяч автомобилей в год.

Ранее Tracker продавался только в Китае и Бразилии, но 12 декабря SAIC-GM, совместное предприятие американской General Motors и китайской SAIC Motor, начало экспорт нового Chevrolet Tracker на международный рынок. Первая партия из 209 автомобилей прибыла в Узбекистан в декабре прошлого года.