Компания Enter Engineering и «Уралмашзавод» (в составе группы УЗТМ-КАРТЭКС входит в промышленную группу Газпромбанка) в консорциуме построят обогатительный комбинат в Узбекистане, сообщила пресс-служба российского предприятия.

23 июня представители альянса компаний заключили соответствующий договор с Алмалыкским горно-обогатительным комбинатом (АГМК) — крупнейшим производителем катодной меди в Узбекистане.

От консорциума EPC-контракт на проектирование, закупку и строительство комплекса медно-обогатительного комбината в городе Алмалык (МОФ-3) подписали Альфонсо Самонте Тенгко, уполномоченный представитель Enter Engineering, и Ян Центер, генеральный директор Группы УЗТМ-КАРТЭКС.

Общая стоимость контракта оценивается в 2 млрд долларов, срок реализации проекта — 2023 год. От имени АГМК подпись поставил Баходиржон Сидиков, директор проектного офиса по реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения Ёшлик-1».

Как следует из документа, фабрику на Алмалыкском ГМК построят под ключ: Enter Engineering выполнит работы по проектированию и строительству объекта, а «Уралмашзавод» поставит полный комплекс технологического оборудования.

Предполагается, что для МОФ-3 мощностью 60 млн тонн в год «Уралмашзавод» изготовит более 100 единиц техники, в том числе крупнообъёмные мельницы, дробильно-перегрузочные установки, конусные дробилки среднего дробления, пресс-валки, грохоты разных типов и другое оборудование.

Сейчас «Алмалыкский ГМК» осваивает месторождения «Ёшлик-1». С началом добычи руды из месторождения «Ёшлик» и его последующим объединением с действующим карьером «Кальмакыр» это месторождение будет одним из самых крупных в мире, говорится в сообщении.

Баходиржон Сидиков объяснил выбор консорциума для исполнения контракта основан его конкурентными преимуществами по стоимости, срокам ввода в эксплуатацию фабрики и условиям привлечения финансирования на всю сумму контракта. При оценке предложений также учитывались возможности привлечения консорциумом местных трудовых ресурсов, а также локализации производства запасных частей и материалов для используемого оборудования на Центральном ремонтно-механическом заводе АО «Алмалыкский ГМК».

Строительство обогатительной фабрики — первый совместный проект УЗТМ-КАРТЭКС (объединяет Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС) и Enter Engineering. В дальнейшем компании в рамках созданного объединения планируют участие в строительстве других объектов как на территории Центральной Азии, так и в России.

Кто изначально должен был строить комбинат

В мае 2020 года президент подписал постановление, которое предусматривает в 2020—2025 годы строительство на АГМК открытого карьера на месторождении «Ёшлик-I», а также новой медно-обогатительной фабрики (МОФ) мощностью переработки 60 млн тонн руды в год.

Тогда документом было одобрено предложение АГМК о привлечении российской Renaissance Heavy Industries (дочернее подразделение турецкой Ronesans Holding) на строительство МОФ. С компанией должны были заключить два контракта — на выполнение инжиниринговых работ и проектирование до конца 2020 года, а также на поставку оборудования «под ключ».

Но в феврале неожиданно компания SFI Management Group сообщила о расторжении договоров доверительного управления «Узметкомбинатом», АГМК и «Узвторцветметом» «с учётом исполнения большинства задач, возложенных на нее правительством Узбекистана». После этого представители SFI Кабул Шодиев, Кахрамон Муллажанов, Улугбек Мухамедов и другие были исключены из состава наблюдательного совета.

В марте вышло новое постановление президента, которое исключило из проекта Renaissance Heavy Industries, а также SFI Management Group.