Президент Шавкат Мирзиёев 29 июля посетил месторождение «Ёшлик-1» Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), сообщила пресс-служба главы государства.

Сейчас АГМК реализует инвестиционный проект по разработке месторождения «Ёшлик-1» стоимостью 4,9 млрд долларов, стартовавший в соответствии с постановлением президента от 1 марта 2017 года.

Главе государства доложили о потенциале месторождения и проводимой работе по его освоению.





Из месторождения площадью 11 тысяч га будут добывать 65 миллионов тонн руды в год. Намечено построить третью медно-обогатительную фабрику (МОФ-3) мощностью переработки 60 миллионов тонн медно-молибденовой руды. Будут возведены известковый завод, энергосистема мощностью 650 мегаватт и другие объекты инфраструктуры. Проект планируется запустить в 2024 году.





Проект создания МОФ-3 оценивается в 2 млрд долларов, он будет финансироваться за счет кредита «Газпромбанка» и ВЭБ.РФ. Строительством займутся компании Enter Engineering и «Уралмашзавод» (в составе группы УЗТМ-КАРТЭКС входит в промышленную группу «Газпромбанка»). На сегодняшний день в рамках проекта освоено 12,1 млн долларов.