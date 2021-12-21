Турсунали Каримджонович Кузиев назначен первым заместителем директора Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Узбекистана. Постановление об этом 20 декабря приняло правительство, сообщило Министерство юстиции.

Турсунали Кузиев с начала ноября до середины декабря был исполняющим обязанности директора агентства. На днях Директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта был назначен Шахриёр Нуруллоев.

Турсунали Кузиев (1951 года рождения) — выпускник Республиканского художественного училища имени П. П. Бенькова (1976) и Ташкентского театрально-художественного института имени Островского (1982).

Работал председателем Фонда культуры Сурхандарьинской области, директором училища имени Бенькова. В 1996—1997 годах занимал пост первого заместителя министра по делам культуры, временно исполнял обязанности министра. В 1997 году возглавил Академию художеств. В 2000—2005 годах — депутат Олий Мажлиса. В 2011—2013 годах был министром по делам культуры и спорта Узбекистана.

В 2013—2016 годах преподавал в Узбекском государственном университете мировых языков. С 2017 года занимал должность заместителя директора по научно-творческой работе Научно-просветительского мемориального комплекса имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и спорта было образовано в апреле этого года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.