Агентство культурного наследия образуется при вновь созданном Министерстве туризма и спорта на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся за рубежом. Об этом говорится в указе президента о совершенствованию системы госуправления в сферах туризма, спорта и культурного наследия от 6 апреля.

Новому агентству из системы Министерства культуры передаются в ведение государственные музеи, музеи-заповедники, дома-музеи, объекты недвижимого имущества материального культурного наследия и журнал «Мозийдан садо».

Агентство культурного наследия определено заказчиком работ по сохранению объектов недвижимого имущества материального культурного наследия, осуществляемых за счет средств Государственного бюджета.

Напомним, этим же указом президента образовано Министерство туризма и спорта. Директор Агентства культурного наследия согласно постановлению президента об организации деятельности министерства приравнен к заместителю министра туризма и спорта.