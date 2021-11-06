Турсунали Каримджонович Кузиев 5 ноября назначен исполняющим обязанности директора Агенства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Турсунали Кузиев родился в 1951 году в Сурхандарьинской области. Выпускник Республиканского художественного училища имени П. П. Бенькова (1976) и Ташкентского театрально-художественного института имени Островского (1982).

Работал председателем Фонда культуры Сурхандарьинской области, был директором училища имени Бенькова. В 1996—1997 годах занимал пост первого заместителя министра по делам культуры, временно исполнял обязанности министра. В 1997 году возглавил Академию художеств Узбекистана. В 2000—2005 годах — депутат Олий Мажлиса. В 2011—2013 годах был министром по делам культуры и спорта Узбекистана.

В 2013—2016 годах преподавал в Узбекском государственном университете мировых языков. С 2017 года занимал должность заместителя директора по научно-творческой работе Научно-просветительского мемориального комплекса имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Кавалер ордена «Дустлик», удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан», награждён орденом «Дружбы» Вьетнама, орденами и медалями Украины, России, Японии, Ирана, Египта.

Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и спорта было образовано в апреле этого года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.