Постановлением правительства Узбекистана от 16 декабря директором Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта назначен Шахриёр Ахтамович Нуруллоев. Об этом сообщило Министерство юстиции.

Telegram-канал «Нигох» уточняет, что Шахриёр Нуруллоев до этого был ответственным работником Администрации президента.

В начале ноября сообщалось о назначении исполняющим обязанности директора агентства Турсунали Кузиева, бывшего руководителя Академию художеств, депутата Олий Мажлиса и министра по делам культуры и спорта.

Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и спорта было образовано в апреле этого года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.