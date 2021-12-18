Трудовая миграция стала жизненной стратегией для миллионов узбекистанцев. Уезжая в поисках лучшей доли, родители нередко оставляют детей с членами семьи и родственниками. Миграция родителей оказывает негативное воздействие на образование, здоровье и социальный статус ребенка. В Международный день мигранта «Газета.uz» публикует краткий отчёт «Влияние миграции на детей в Узбекистане», выпущенный Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в партнёрстве с межрегиональным проектом Европейского союза «Защита детей, затронутых миграцией в Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии». Отчёт был опубликован в 2019 году, но он остаётся актуальным и сегодня.

Трудовая миграция из Узбекистана стала жизненной стратегией для миллионов людей с момента обретения страной независимости. Такие факторы, как этнические, политические, социальные, гендерные соображения и ожидания в отношении улучшения качества жизни в родной стране, остаются движущими факторами этого явления.

В Узбекистане детей часто оставляют с членами семьи, родственниками, выступающими в качестве опекунов, когда один или оба родителя мигрируют. Такие дети могут столкнуться с проблемами развития, психосоциальными и эмоциональными проблемами, так как отсутствие родителей создает проблемы в уходе за ребёнком. Миграция родителей в особенности оказывает негативное воздействие на образование, здоровье и социальный статус ребенка.

Отсутствие родителей может привести к раннему взрослению ребенка из-за увеличенного объёма работы по дому и ответственности, что может повлиять на питание, успеваемость в учебе, а также вызвать депрессию.

В декабре 2018 года Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в партнёрстве с межрегиональным проектом Европейского союза «Защита детей, затронутых миграцией в Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии» начал исследование «Влияние миграции на детей в Узбекистане в четырёх регионах страны: Бухарской, Сурхандарьинской, Ферганской и Хорезмской» (как в городской так и сельской местности), чтобы изучить, как трудовая миграция влияет на общее развитие детей, оставшихся на попечении родственников, наблюдая за изменениями в многомерном контексте. Целью исследования было выявить влияние родительской миграции на детей и выяснить, не привело ли длительное отсутствие одного или обоих родителей к снижению уровня образования, а также ухудшению развития и психологического состояния детей.

В соответствии с оценкой системы защиты детей в Узбекистане в 2018 году, было выявлено, что несмотря на то что, компоненты системы защиты детей существуют в стране на институциональном уровне, они не функционируют эффективно из-за нехватки кадров, недостаточного финансирования и слабой межведомственной координации. Услуги по защите детей ориентированы в основном на одну категорию детей — детей, лишенных родительской опеки, которые в основном помещаются в учреждения интернатного типа. Услуги и меры по предотвращению насилия, жестокого обращения, эксплуатации и отсутствия заботы не реализуются в достаточной мере. Социальная работа как профессия недостаточно развита, и такие услуги в основном предоставляются только в учреждениях интернатного типа.

В настоящее время (данные приведены на момент публикации отчёта, т. е. 2019 год — ред.) Узбекистан инвестирует 9,7% ВВП в свою национальную систему социальной защиты, которая финансируется за счёт взносов социального страхования и общих налоговых поступлений. Как и в странах с высоким уровнем дохода, в Узбекистане создана национальная система социальной защиты на протяжении жизненного цикла, схемы которой направлены на решение проблем, с которыми сталкиваются люди, с детства до старости. Система детских пособий в Узбекистане состоит из трёх основных схем: пособие по уходу за ребенком для семей с ребенком в возрасте до 2 лет, семейное пособие для семей с детьми в возрасте 2−14 лет, и пособие для детей с инвалидностью. Несмотря на то, что Узбекистан является одним из крупнейших инвесторов в области социальной защиты в странах со средним уровнем дохода, структура этой системы не соответствует задачам, стоящим перед страной. Только 17% детей могут получить доступ к системе пособий из-за недостаточных инвестиций и низкого охвата. Многие получатели пособий по уходу за ребёнком и семейных пособий получают их только в течение короткого времени.

Миграция родителей не обеспечивает реализацию прав детей на социальную защиту, качественное образование, родительское воспитание и участие в жизни общества. Признание социальных последствий миграции является важным шагом к принятию основанной на фактических данных политики и программ, направленных на смягчение негативных последствий родительской миграции на детей оставленных на попечение их опекунов. В этом смысле миграция не может гарантировать права детей на защиту, образование, участие в жизни общества и принятие самостоятельных решений, как это предусмотрено в Конвенции ООН о правах ребенка (UN-CRC, 1989).

Исследование было основано на сборе количественных и качественных данных, включая опросы 1016 взрослых опекунов и 702 детей (в возрасте 11−17 лет) из семей мигрантов, проведение 12 фокус групповых дискуссий (ФГД) с опекунами, детьми (в возрасте 15−17 лет) и поставщиками услуг, а также 16 экспертных интервью с представителями различных государственных и общественных структур. Сбор данных осуществлялся местным консалтинговым агентством Al Mar Consulting в период с марта по май 2019 года. Сбор данных для исследования охватил 1016 домохозяйств и лиц, опекающих детей мигрантов, которые соответствуют следующим критериям:

В семье есть минимум один ребенок в возрасте до 18 лет.

Минимум один из родителей находится за границей в качестве трудового мигранта.

Родитель, вернувшийся обратно из миграции в течение последних трёх месяцев.

Что показало исследование

Основной движущей силой миграции из Узбекистана является не отсутствие рабочих мест в стране, а скорее низкий уровень дохода, которого недостаточно для обеспечения приемлемого уровня жизни. Большинство ответивших в этом исследовании (80%) являются выходцами из сельской местности.

Большинство трудовых мигрантов из Узбекистана (87%) мигрируют в Россию, большая часть из них остаются дольше девяти месяцев. Узбекские мигранты также выбирают Южную Корею, Турцию и Казахстан для поиска работы.

Большинство трудовых мигрантов из Узбекистана работают на низкооплачиваемых работах в странах назначения. Большинство из них не имеют высшего образования.

Большинство (40%) работают в строительстве, 20% — в промышленности, остальные (40%) — в ресторанах, на производстве, а также уборщиками и водителями.

Во многих семьях мигрантов (45%) как минимум двое детей оставлены на попечение. Почти 63% таких детей живут с матерью, поскольку отцы-мигранты зарабатывают больше и отправляют больше денег своим семьям.

Члены семьи, особенно матери, часто мигрируют, оставляя детей до 6 лет. Эти годы являются важным периодом в развитии детей, когда устанавливаются их отношения с родителями.

Около 37% детей живут под опекой родственников. Дети ответили, что опекуны используют различные методы воспитания и контроля: 12% детей лишили привилегий, 3% были названы глупыми, ленивыми и др., а на 8% детей кричали.

Большая часть домохозяйств (84%) зависит от денежных переводов, поскольку они помогают оплачивать медицину, образование, лучшее питание и жилье. У половины из опрошенных семей мигрантов расходы превышают доходы и долги. Многие семьи не имеют других источников стабильного дохода, а половина из них безработна.

Семьи трудовых мигрантов живут в плохих условиях. Только 19% исследованных домохозяйств имеет центральное отопление, и только половина имеет доступ к водопроводу.

Почти все опрошенные опекуны (93%) отметили, что другие виды расходов (например, учебные материалы для детей, одежда и лекарства) зачастую недоступны для опекунов детей мигрантов.

Дети мигрантов обычно не испытывают проблем с питанием и придерживаются хорошо сбалансированной диеты, хотя их питание не всегда состоит из горячих блюд. Дневной рацион детей включает в себя фрукты, овощи, мясные и молочные продукты.

3% семей испытывают дефицит еды, и обычно это те, которые не имеют других источников дохода, кроме денежных переводов мигрантов. Причина дефицита может быть связана с частотой и нерегулярностью финансовых переводов мигрировавших родственников.

Дети из малообеспеченных семей, у которых нет денег на покупку обеда в школе, получают поддержку от школ, которым фермеры предоставляют продукты питания.

Большинство домохозяйств имеют доступ к медицинским услугам. Только 3% не имеют регулярного доступа к медицине из-за отсутствия качественных медицинских услуг в разных регионах страны.

Не все домохозяйства мигрантов, участвовавшие в исследовании, могут позволить себе необходимые лекарства или вакцины из-за низкого дохода этих семей и в целом высокой стоимости лекарств.

В течение последних 12 месяцев (на момент проведения исследования — ред.) около 14% детей в возрасте до 1 года не были вакцинированы. Это может быть связано с отсутствием знаний опекунов об обязательных вакцинах или отсутствием доступа к центрам иммунизации, а также с высокой стоимостью вакцин, не покрываемых государственным финансированием (например, вакцина против гепатита А).

Высокая стоимость дошкольных учреждений создаёт барьер для зачисления в каждой четвертой семье Узбекистана . По всей стране не хватает доступного качественного дошкольного образования (почти нет в сельской местности). Дошкольное образование важно для каждого ребенка, чтобы получить академическую подготовку и благоприятную среду, в которой они могут развиваться, пока работают их родители.

Дети часто не удовлетворены образованием из-за плохого школьного оборудования, некачественного обучения и нехватки учителей, а также отсутствия внеклассных занятий и социальной поддержки в школах, когда у детей есть свободное время.

Половина опрошенных детей посещает внеклассные занятия, чтобы дополнить знания полученные в школе или колледже. Привлечение детей к внеклассным занятиям улучшает успеваемость в школе даже после длительного отсутствия родителей и может помочь компенсировать негативные последствия миграции родителей на настроение детей.

Дети мигрантов получают поддержку в выполнении домашних заданий и в учебе, когда это необходимо, а опекуны контролируют успеваемость детей через общение с учителями. Только 23% детей посещают репетиторов и получают дополнительные уроки.

Нет серьезных проблем, прогулов или исключения из школ среди опрошенных детей мигрантов, 98% посещают школу.

Около 8% всех детей, посещающих школу или колледж, пропустили занятия в течение одного месяца или менее в течение прошлого года из-за проблем со здоровьем, спортивных соревнований или посещения родственников. Материальные трудности также были указаны в качестве причин, мешающих посещению школы (например, отсутствие одежды для разных сезонов, школьных принадлежностей и т. д. ).

Многие дети заявили о необходимости продолжить образование, чтобы не повторять жизненный выбор своих родителей.

Миграция родителей негативно влияет на эмоциональное благополучие детей. Около 33% чувствуют себя несчастными и 21% испытывает беспокойство.

Половина опрошенных детей сообщили об ухудшении настроения сразу же после отъезда родителей.

Около 33% опрошенных детей сообщили об увеличении обязанностей, таких как работа на семейной ферме, присмотр за детьми и выполнение другой работы по дому, что ранее выполнялось их родителями. Увеличение домашних обязанностей негативно сказывается на настроении детей.

Почти половина опрошенных детей (44%) делятся своими эмоциями с матерями. Они утверждают, что опекуны не понимают их так хорошо, как их родители, так как последние лучше знают их характер.

Половина опрошенных опекунов утверждают, что маленькие дети часто становятся упрямыми, капризными и непослушными, особенно когда скучают по родителям. Около 37% срывают гнев на братьях и сестрах, а 18% грубят взрослым.

Большинство опекунов (74%) говорят, что дети замкнуты с посторонними.

Около 7% детей сообщили, что опекуны применяют физические наказания, что ещё больше ухудшает настроение детей после отъезда родителей. Насилие препятствует развитию детей, снижает способность к обучению, успеваемость в школе, понижает самооценку, создает эмоциональный стресс и депрессию, а иногда выливается в намеренное причинение себе вреда.

ФГД также показали, что эмоциональные проблемы ребёнка могут расти, и крайним последствием отсутствия поддержки и помощи может быть попытка самоубийства.

Многие семьи не имеют доступа к социальной поддержке и пособиям для семей с низким доходом в Узбекистане из-за отсутствия информации и осведомленности о возможностях или трудностях в обосновании необходимости и права на такую поддержку. Только 28% опекунов знают о социальных услугах для детей и только 19% получают социальную поддержку от различных служб.

Последствия миграции родителей

Большинство семей считает, что положительные последствия миграции значительно перевешивают отрицательные. Денежные переводы, отправленные членами семьи, работающими за границей, могут снизить экономическую уязвимость семей мигрантов. Исследование показывает, что с помощью денежных переводов семьи могут позволить себе лучшие условия жизни, учебные материалы, медицинские услуги и т. д.

Однако все еще остается открытым вопрос являются ли денежные переводы достаточными для полного удовлетворения потребностей семей, особенно связанных с психологическим благополучием детей. Из-за миграции родителей дети могут страдать от последствий распада семьи, получать недостаточный уход и рискуют оказаться в интернатных учреждениях. Это может особенно повлиять на их психологическое и эмоциональное состояние здоровья.

В некоторых случаях дети могут также оказаться ответственными за домашнюю работу, обычно выполняемыми взрослыми, такие как уход за братьями и сестрами, работа по дому и в сельском хозяйстве, что может помешать учебе детей и на их свободное времяпровождение. В частности, исследование выявило три важных потенциальных негативных воздействия на детей:

Влияние на уход за детьми. Исследование выявило, что у большинства трудовых мигрантов из Узбекистана есть дети, но они предпочитают мигрировать в одиночку, оставляя детей под присмотром другого родителя или родственника или, в некоторых случаях, помещая их в интернатные учреждения. Когда отцы мигрируют, матери обычно являются основными опекунами детей. Опека родственников является наиболее распространенной для детей, когда оба родителя мигрируют. В большинстве случаев опека родственников является самой безопасной и стабильной средой для детей. Однако такая опека официально не оформлена и не зарегистрирована в соответствующих органах, и когда у опекунов есть экономические проблемы, дети подвергаются риску безнадзорности, эксплуатации и жестокого обращения.

Влияние на психологическое благополучие детей. Независимо от ситуации в семье, большинство детей скучают по родителям, когда они мигрируют. Результаты исследования показывают, что родительская миграция оказывает наибольшее влияние на эмоциональное благополучие детей. Исследование выявило, что миграция отцов ведет к более низкому уровню эмоционального благополучия детей: когда дети живут без отца, большинство сообщило об ухудшении настроения и возникновению грусти. Также эмоциональное состояние ухудшается с увеличением продолжительности отсутствия родителей и в семьях с более низким доходом. Когда дети скучают по родителям, у них повышается уровень стресса, появляются колебания в настроении и изменяется поведение, что в свою очередь негативно сказывается на других аспектах психологического благополучия детей.

Влияние на защиту и благополучие детей. Когда родители мигрируют и оставляют детей, их благополучие и защита серьезно нарушаются. Анализ показывает, что опекуны обычно используют различные методы воспитания и контроля над детьми. Около 7% детей подвергаются физическим наказаниям, 3% детей подвергаются насилию дома, а 6% детей — в школе.

Треть детей берет на себя дополнительные обязанности после миграции родителей, и это в основном связано с работой по дому, присмотром за детьми и уходом за братьями и сестрами. Сами дети не считают дополнительную работу проблемой, которая мешает учебе или другим аспектам жизни. Тем не менее, анализ показывает, что увеличение домашних обязанностей негативно влияет на настроение детей.

Рекомендации

1. Необходимо официально оформлять опекунство над детьми в семьях мигрантов. Некоторые из мер, которые могут помочь в решении этого вопроса включают:

Организацию просветительских кампаний среди семей и махаллей о преимуществах формального опекунства и негативных последствиях его отсутствия.

Оказание поддержки опекунам в процессе регистрации и сбора документов.

Упрощение процедур оформления опеки.

Предоставление юридической поддержки и консультаций.

2. Необходимо проводить больше национальных масштабных исследований со стороны правительства Узбекистана, чтобы понять масштабы и последствия трудовой миграции на детей и их семей. Например, особое внимание следует уделять детям, затронутым миграцией, которые помещены в интернатные учреждения, и детям, которые стали жертвами насилия и жестокого обращения.

3. Совершенствовать систему социальной защиты в Узбекистане на национальном и региональном уровне путём выделения более адекватных ресурсов для поддержки программ для семей с низкими доходами и совершенствования механизмов мониторинга, отслеживающих воздействие таких программ.

4. Информировать людей о возможностях трудоустройства в их стране / регионе, прежде чем они решат мигрировать. Растёт число отечественных фабрик, а также фермерских и несельскохозяйственных предприятий, растёт спрос на рабочую силу внутри страны, но люди не всегда информированы о возможностях или не имеют достаточных навыков. Информация о доступных должностях должна быть лучше предоставлена, и профессиональная подготовка могла бы быть организована для людей, которые рассматривают миграцию, особенно для женщин с детьми.

5. Улучшить общий доступ к медицинским услугам по всему Узбекистану, обеспечивая лучший охват для семей, расположенных в отдаленных районах. Мобильные медицинские пункты и медицинское обучение членов сообщества в каждой области могут быть решением. Включить вакцину против гепатита А в календарный план обязательных прививок и сделать её бесплатной для всех детей (провести более широкое исследование вакцинации для получения подробных данных).

6. Улучшить охват дошкольным образованием для детей в возрасте от 0 до 6 лет во всех регионах с целью расширения возможностей трудоустройства матерей и предоставления субсидий семьям с низкими доходами для доступа к частным услугам и получения необходимых вакцин.

7. Обеспечить разнообразие и доступ к программам неформального образования по всему Узбекистану с помощью хорошо обученных специалистов и постоянных связей со школами. Эта поддержка должна учитывать возраст и потребности детей младшего возраста, которые в наибольшей степени страдают от миграции родителей.

8. Предоставить дополнительную поддержку и рекомендации домохозяйствам мигрантов в управлении своими повседневными делами, чтобы на плечи детей не ложилась дополнительная домашняя работа, что может лишить их возможности участвовать в неформальном обучении.

9. Ключевым моментом является разработка чёткой системы идентификации, оценки и направления в социальные службы для детей из групп риска в школах и махаллях (включая детей в семьях мигрантов). Общеобразовательные кампании должны быть организованы в общинах на тему позитивного воспитания детей в махаллях (т. е. эффективные, ненасильственные методы дисциплины, поощрение и успешные коммуникативные навыки).

10. Поскольку миграция оказывает наибольшее влияние на эмоциональное благополучие детей, крайне важно развивать и расширять профессиональные службы психологической поддержки для детей, затронутых миграцией, в школах, колледжах и местных сообществах. Психологи, работающие в школах, должны пройти дополнительное обучение тому, как работать с определенной целевой группой, такой как дети мигрантов. Психологическая горячая линия может быть полезна как лицам, осуществляющим уход, так и детям из семей мигрантов. Необходимы комплексные программы и стратегии по борьбе с буллингом (травлей) и обеспечению безопасных условий обучения в школах.