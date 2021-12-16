Заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Жусипбек Казбеков ответил на парламентский запрос касательно состояния зеленых насаждений в Узбекистане.

По его данным, за время действия моратория (с ноября 2019 года) более 6000 физических и юридических лиц обратились за разрешением на вырубку около 417,4 тысячи деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Госкомэкологии отказал в вырубке 210,5 тысячи деревьев, включая платан восточный (чинара), дуб, сосну крымскую, клен, сосну эльдорскую, каштан, ясень, турангу и более 20 других видов ценных пород деревьев и кустарников.

Кроме того, за 10 месяцев 2021 года выявлены случаи незаконной вырубки деревьев и кустарников со стороны 4067 граждан и должностных лиц. За эти правонарушения наложены штрафы в 5,34 млрд сумов, размер ущерба составил 10,68 млрд сумов. Всего взыскано 3,12 млрд сумов из суммы штрафов и более 4 млрд сумов ущерба.

В рамках инвентаризации деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, зарегистрировано 10 миллионов 412 тысяч 279 деревьев, из которых 8 миллионов 544 тысячи 826 деревьев включены в электронную базу данных, сообщил замглавы Госкомэкологии.

По данным депутата Расула Кушербаева, в 2019 году установлено 2598 лиц, незаконно вырубивших деревья, в 2020 году — 3960, а в 2021 году — 4067.

«Если вы посмотрите на цифры, то выросло либо количество рубщиков деревьев, либо раскрываемость [случаев вырубки]. В любом случае ситуация у нас не очень хорошая. Мы не можем перестать рубить деревья, более того, мы не можем найти деньги за вырубленные деревья», — сказал он.

В начале февраля «Газета.uz» писала, что мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, продлён до 31 декабря 2021 года. Ожидается, что мораторий будет продлён до 2024 года. Президент Шавкат Мирзиёев также анонсировал в сентябре этого года бессрочный мораторий на вырубку деревьев.

Прокуратура Ташкента ещё в феврале 2020 года взыскала с застройщика почти 2 млрд сумов за вырубку 81 дерева в Яккасарайском районе столицы. Ведомство должно было перевести деньги Госкомэкологии, но до сих пор хранит их на своём счёте.