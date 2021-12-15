Хотя военные действия в Афганистане прекратили, права населения защищены мало: люди продолжают гибнуть, получать ранения, попадать в тюрьму без суда и следствия и терпеть лишения. Об этом заявила заместитель Верховного комиссара ООН Нада Ан-Нашиф, выступая в Совете по правам человека.

Она рассказала о «парализованной экономике», коллапсе банковской системы и, как следствие, крайней нищете, которая вынуждает людей выдавать своих дочерей-подростков замуж, отправлять детей на заработки и, согласно некоторым сообщениям, даже продавать их.

Финансовый кризис, по словам заместителя Верховного комиссара ООН по правам человека, усугубляют санкции и тот факт, что активы страны заморожены.

Безопасность

Ещё до августа, когда к власти в стране пришло движение «Талибан», 2021 год был рекордным по количеству жертв среди мирного населения. Женщины и дети составляли половину от общего числа пострадавших. С августа ситуация несколько улучшилась — боевых столкновений стало меньше, но люди продолжают гибнуть от рук боевиков ИГИЛ и других вооруженных групп.

«Нас также беспокоят сообщения о внесудебных казнях, которые, несмотря на объявленную 15 августа талибами амнистию, продолжаются, — заявила Нада Ан-Нашиф. — В период с августа по ноябрь, по нашим данным, убиты более 100 бывших членов афганских сил безопасности и других людей, связанных с правительством, и по меньшей мере 72 из этих убийств — дело рук талибов. В ряде случаев тела убитых были публично расчленены, что вызвало страх значительной части населения».

В ООН также серьёзно озабочены сообщениями о вербовке детей в ряды ИГИЛ и движения «Талибан». По словам Ан-Нашиф, всё чаще можно видеть несовершеннолетних, несущих службу на пропускных пунктах или в качестве телохранителей.

Права женщин

Временное правительство Афганистана в декабре издало указ о правах женщин. Представительница ООН считает этот шаг «важным сигналом», но многие вопросы, по её словам, всё ещё остаются без ответа. Например, в документе не устанавливается минимальный возраст для вступления в брак и не обеспечиваются права девочек на образование, работу, свободу передвижения и участие в общественной жизни.

По данным ЮНИСЕФ, из 4,2 млн афганских детей, не имеющих возможности посещать школу, 60% — девочки. Во многих провинциях это происходит из-за нехватки женщин-учителей — необходимого условия получения образования девочками.

За исключением учителей, медиков и сотрудников НПО, женщинам в целом работать не разрешается. Без сопровождения мужчины им запрещено выходить из дома — в некоторых местах за нарушение этого правила грозит строгое наказание.

В ООН напоминают о том, что для будущего Афганистана крайне важно обеспечить участие женщин во всех сферах жизни. По подсчётам экспертов, запрет на работу для женщин привел к экономическим потерям в 1 млрд долларов — это почти пять процентов ВВП страны. «Уважение прав женщин — это также экономический приоритет, необходимое условие для развития и установления прочного мира и стабильности в стране», — добавила Нада Ан-Нашиф.

Она отметила, что её и Верховного комиссара ООН по правам человека «до глубины души трогают сообщения о насилии в отношении женщин и о полной безнаказанности за такие преступления». В этом контексте она также отметила случаи выселения людей из своих домов, в частности представительниц меньшинств.

Безопасность правозащитников

С августа, по данным Управления ООН по правам человека, в Афганистане убиты по меньшей мере восемь активистов гражданского общества и двое журналистов. Зарегистрировано 59 случаев произвольных задержаний и избиений представителей этой группы общества. В стране закрыты многие средства массовой информации, а журналисты подвергаются запугиваниям и преследованию.

Независимая комиссия Афганистана по правам человека с августа лишилась возможности работать, а безопасность афганских судей, прокуроров и адвокатов, особенно женщин, под угрозой. Дальнейшее функционирование судебно-правовой системы — под вопросом: многочисленные дела ждут своего решения, а тюрьмы переполнены.

Будущее Афганистана

Будущее Афганистана и его перспективы в сфере прав человека зависят от того, как де-факто власти и международное сообщество подойдут к решению проблем, вызвавших экономический и гуманитарный кризис в стране.

«Уважение фундаментальных прав и свобод каждого, без проявления дискриминации, — неотъемлемое условие стабильности, — резюмировала представительница ООН. — А отказ от этого принципа неминуемо приведёт к дальнейшей дестабилизации и беспорядкам и будет препятствовать развитию Афганистана».

Она напомнила о том, что Афганистан, ратифицировавший ряд международных договоров, имеет обязательства перед международным сообществом и должен выполнять их. По её словам, сотрудники Управления ООН по правам человека по-прежнему работают в этой стране и собирают проверенную и непредвзятую информацию, чтобыи дальше предоставлять их на рассмотрение и обсуждение членов Совета ООН по правам человека.