В Узбекистане надеются, что новые власти Афганистана могут выполнить свои обещания и международные обязательства, у них нет другого пути, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью медиа-порталу Euractiv. Его полную версию опубликовала пресс-служба МИДа.

Глава МИД Узбекистана напомнил, какие обязательства взяло на себя движение «Талибан» перед международным сообществом:

создание правительства на основе широкого представительства;

соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе прав женщин и национальных меньшинств;

борьба с международным терроризмом и наркотрафиком;

недопущение размещения на территории страны различных террористических группировок, прекращение любых контактов с ними;

поддержка добрососедских связей со странами региона.

«С территории Афганистана больше никогда не должна исходить даже малейшая угроза в отношении других государств», — подчеркнул глава МИДа.

«Думаем, что временному правительству Афганистана по силам осуществить эти важные шаги, чтобы эта страна в ближайшем будущем смогла стать равноправным субъектом межгосударственных и международных отношений, частью общего цивилизованного мира, — отметил Абдулазиз Камилов. — Другого пути нет, только он может привести афганский народ к прогрессу и процветанию, а Афганистан — к долгожданному миру».

Министр добавил, что гуманитарная ситуация в Афганистане близка к катастрофической.

«Но в наших силах оказать эффективную и экстренную помощь народу Афганистана, — сказал он. — В качестве первоочередных шагов полагаем возможным использовать все возможности мирового сообщества для разморозки международных активов Афганистана, снятия санкций, а также оказания действенной помощи в восстановлении всей банковской системы страны».