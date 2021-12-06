Лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада издал указ, согласно которому женщина не является собственностью в Афганистане и не может быть насильно выдана замуж, сообщило РИА Новости.

Глава талибов приказал организациям, богословам и старейшинам «принять серьёзные меры» для обеспечения прав женщин.

Согласно указу, для заключения брака необходимо согласие со стороны женщины, и никто не может заставить выйти замуж «путём принуждения или давления». «Женщина — это не собственность, а благородный и свободный человек; никто не может отдать её кому бы то ни было в обмен на заключение мирного соглашения или прекращения вражды», — говорится в указе, который в соцсетях опубликовал представитель талибов Забиулла Муджахид.

В документе отмечается, что после смерти мужчины в течение четырех месяцев никто не может жениться на его вдове насильно, «включая её родственников». Признаётся право вдов решать, выходить замуж или нет, «и / или определять / выбирать своё будущее».

Вдовы наделены правами наследования и фиксированной долей в собственности мужа, детей, отца и других родственников. Также указ регулирует случаи многоженства: мужья обязаны «предоставлять права всем женщинам в соответствии с законами шариата».

Ведомства страны, верховный суд и местные власти должны информировать жителей о правах женщин. Министерству по делам хаджа и религий, в частности, предписано способствовать проведению проповедей, где внимание теперь будет уделяться тому, что женщин нельзя угнетать и отказывать им в их правах.

Напомним, соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе прав женщин и национальных меньшинств, — одно из обязательств, которые взяло на себя движение «Талибан» перед международным сообществом при заключении с США соглашения о восстановлении мира в Афганистане.