Белорусский блогер и муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергей Тихановский приговорён к 18 годам лишения свободы, сообщил Sputniк Беларусь.

Коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда огласила приговор 14 декабря.

Сергей Тихановский признан виновным по четырём статьям Уголовного кодекса — о массовых беспорядках, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии и организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Во время оглашения обвиняемые высказывали своё несогласие, отмечает агентство. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 суток в верховном суде.

В 2020 году популярный в Беларуси блогер Сергей Тихановский намеревался стать одним из кандидатов на президентских выборах, но не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для выдвижения, поскольку отбывал административный арест за организацию беспорядков на предвыборном пикете в Гродно и лично не подписал документы.

Инициативную группу зарегистрировала его супруга Светлана Тихановская. Позже стала единым кандидатом оппозиции, вокруг неё объединились штабы других оппозиционных кандидатов — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По официальным данным Светлана Тихановская на выборах набрала 10,12%. На альтернативной платформе «Голос» за неё проголосовали более 80% уникальных пользователей из более 1,1 миллиона. Итоги выборов спровоцировали в стране беспорядки и акции протеста. Светлана Тихановская покинула Беларусь через несколько дней после выборов, предположительно под давлением властей.