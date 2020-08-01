Митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, прошедший 30 июня в парке Дружбы народов в Минске, собрал несколько десятков тысяч человек, сообщило издание Tut.by.
Инициатива правозащитников по наблюдению за мирными собраниями #ControlBY оценила количество участников митинга в 63 тысячи человек методом поголовного подсчета. По данным минской милиции мероприятие посетило лишь 18250 человек — такое количество прошло через ручные металлодетекторы правоохранителей. Несмотря на противоречивые сведения, СМИ назвали это мероприятие самой массовой акцией в истории Беларуси.
Это не описать словами.— Андрей Бонд (@bonderovec) July 30, 2020
Расскажите всем.
Не ретвитами и репостами, а
Звонками и словами.
Мы вместе, мы едины, мы Беларусы. pic.twitter.com/P8bnXeymvm
Кандидат в президенты Светлана Тихановская в очередной раз заявила о том, что идет в президенты ради своего мужа, блогера Сергея Тихановского, и белорусов и ее главные цели — в освобождении политзаключенных, проведении новых честных выборов и референдуме о возвращении к Конституции 1994 года.
Она также говорила о задержаниях на мирных акциях и непростой жизни обычных белорусов, в очередной раз повторила, что пришедшие к ней на пикет и в целом поддерживающие объединенный штаб люди — мирные белорусы.
Напомним, Сергей Тихановский вначале сам намеревался зарегистрироваться в качестве кандидата, но не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для выдвижения, поскольку отбывал административный арест и лично не подписал документы. В итоге инициативную группу зарегистрировала его жена, она же стала кандидатом.
В ходе митинга стало известно, что Светлане Тихановской, которой ранее поступали угрозы относительно участия в предвыборной гонке, пришлось спрятать детей за границей.
Вместе с ней на акции выступали представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника. Как сообщалось ранее, Центризбирком Беларуси отказал Бабарико и Цепкало в регистрации в качестве кандидатов по разным причинам. После этого белорусская оппозиция решила консолидироваться и объединиться вокруг Тихановской, которую ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты.
Руслан turnik
Очень интересно, а почему не публикует газета. уз про митинги и протесты в РФ?
Сапар Муминов
У нас наверное никогода не будет митингов, у нас на все согласны
Dmitriy Nikolaevich
Газета. уз! В Хабаровске 22-й день подряд проходят акции протеста в поддержку Фургала С.И. И все 22 дня идёт информационная блокада данных событий. Об этом уже даже корейские СМИ рассказали. Может стоит осветить данные события? Замалчивание таких событий противоречит журналистской этике. Подумайте об этом.
Омон Султанов
Закат авторитарных режимов. Уйдет Лукашенко, уйдет Путин, уйдут и остатки режимов..
Светлана Халилова
Кому-то надоело спокойствие или штаты подталкивают своих на дестобилизацию в стране!
Иван Застава
Закат либероидного бреда. Скоро в Белоруссии разгонят очередную соросовкую шарашку. А возмущаться больше некому: в ЕС и США своих проблем выше крыши.
kirill vector
Светлана Халилова, присоединяюсь на 100%. Сначала не совсем адекватные кричали. “долой тоталитарный СССР“ и большинство осталось “в пролёте“, теперь.. “долой тоталитарный режим Лукашенко (или другого)“. Я даже её программу не вижу! люди там за что выходят? за “я поддерживаю супруга“? что она предлагает кроме лозунгов? ничего! для начала посмотрите на демократические Украины, Ливии, Ираки, Таждикистаны и т.п. и этим молодых баранов в гробах, а потом уже свергайте.
Roza Ibragimova
Люди!! Не будьте глупыми!! Еще не известно кто придет к власти после них!! И что это принесет!! США так и ждут наверное, чтоб раскачать бывшие республики и помять под себя!! Те кто выходят на митинги — все про плаченные!! Мне лично об этом говорил человек из Украины!! Они за деньги бегают на майдан!! Утром 50$, вечером 100$!! Я не думаю что они врали!
Anvar M
Граждане стран с диктатурами и авторитарскими режимами: Требуют свои права..
Среднестатистический ватник любого сайта/форума: Омерика дестобилузуйет!!11