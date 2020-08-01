Митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, прошедший 30 июня в парке Дружбы народов в Минске, собрал несколько десятков тысяч человек, сообщило издание Tut.by.

Инициатива правозащитников по наблюдению за мирными собраниями #ControlBY оценила количество участников митинга в 63 тысячи человек методом поголовного подсчета. По данным минской милиции мероприятие посетило лишь 18250 человек — такое количество прошло через ручные металлодетекторы правоохранителей. Несмотря на противоречивые сведения, СМИ назвали это мероприятие самой массовой акцией в истории Беларуси.





Это не описать словами.

Расскажите всем.

Не ретвитами и репостами, а

Звонками и словами.

Мы вместе, мы едины, мы Беларусы. pic.twitter.com/P8bnXeymvm — Андрей Бонд (@bonderovec) July 30, 2020





Кандидат в президенты Светлана Тихановская в очередной раз заявила о том, что идет в президенты ради своего мужа, блогера Сергея Тихановского, и белорусов и ее главные цели — в освобождении политзаключенных, проведении новых честных выборов и референдуме о возвращении к Конституции 1994 года.

Она также говорила о задержаниях на мирных акциях и непростой жизни обычных белорусов, в очередной раз повторила, что пришедшие к ней на пикет и в целом поддерживающие объединенный штаб люди — мирные белорусы.

Напомним, Сергей Тихановский вначале сам намеревался зарегистрироваться в качестве кандидата, но не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для выдвижения, поскольку отбывал административный арест и лично не подписал документы. В итоге инициативную группу зарегистрировала его жена, она же стала кандидатом.

В ходе митинга стало известно, что Светлане Тихановской, которой ранее поступали угрозы относительно участия в предвыборной гонке, пришлось спрятать детей за границей.

Вместе с ней на акции выступали представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и супруга бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника. Как сообщалось ранее, Центризбирком Беларуси отказал Бабарико и Цепкало в регистрации в качестве кандидатов по разным причинам. После этого белорусская оппозиция решила консолидироваться и объединиться вокруг Тихановской, которую ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты.