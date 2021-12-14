Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 14 декабря одобрила поправки в закон о государственном бюджете Узбекистана на 2021 год.

Заместитель министра финансов Ахадбек Хайдаров сообщил, что планируется увеличить расходы госбюджета ещё на 2,2 трлн сумов в рамках постановлений президента и правительства о поддержке образования, здравоохранения и сельского хозяйства, улучшении питьевого водоснабжения, поддержке экспорта, а также других «важных мероприятий».

В частности:

на финансирование инициатив граждан в районах и городов в рамках «Инициативного бюджета» — 117 млрд сумов;

фермерам и зерноводческим кластерам, реализующим государству зерно, выделяется субсидия в размере 350 тысяч сумов за тонну — всего 800 млрд сумов;

по 5 млн сумов на единовременную помощь каждой семье до 5 человек в Муйнакском районе и на благоустройство 21 махалли с социально-экономическими проблемами в Каракалпакстане — 67 млрд сумов;

200 млрд сумов из республиканского бюджета на проект питьевого водоснабжения населения Сурхандарьинской области (строительство магистрального водопровода из Тупалангского водохранилища, проект без тендера реализует частная компания To’palang HPD Platinum, связанная с сыном главы «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинова), 327 млрд сумов из Фонда реконструкции и развития на закупку труб из России — всего 527 млрд сумов. Ахадбек Хайдаров отметил, что деньги выделяются, чтобы купить трубы, пока они дешёвые;

Ахадбек Хайдаров отметил, что деньги выделяются, чтобы купить трубы, пока они дешёвые; по 100 миллиардов сумов (всего 300 млрд сумов) для Сырдарьинской, Джизакской и Навоийской областей на улучшение социальной инфраструктуры, а также 200 млрд сумов для Ташкента (суммарно 500 млрд сумов );

); на компенсацию за изъятые земельные участки для государственных и общественных нужд — 50 млрд сумов. В начале года выделялось 150 млрд сумов, а затем ещё 123 млрд сумов. Замглавы Минфина отметил, что на местах всё ещё остаётся непогашенная задолженность перед населением и бизнесом за снос.

Кроме того, на 2,5 трлн сумов увеличиваются расходы Фонда реконструкции и развития. Из этой суммы 1,1 трлн сумов выделяется на исполнение постановления президента от 2 декабря (ПП-5275). Напомним, что документом Министерству финансов было поручено направить в Фонд государственной поддержки сельского хозяйства средства в эквиваленте 100 млн долларов в национальной валюте за счет Фонда реконструкции и развития сроком на 5 лет на беспроцентной основе для финансирования расходов, связанных с господдержкой сельского хозяйства.

По словам замминистра финансов, часть дополнительных расходов планируется покрыть за счёт снижения других расходов бюджета, но не уточнил каких именно.

Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов отметил, что правительство поздно внесло законопроект, из-за чего у нижней палаты парламента было мало времени изучить и обсудить документ.

Законопроект одобрен в первом чтении, но Комитетe по бюджету и экономическим реформам предложил в виде исключения принять закон сразу во втором и третьем чтении, не обсуждая каждый пункт документа. Также учитывалось, что 15 декабря планируется пленарное заседание Сената, где также рассмотреть закон (а затем должен подписать президент, чтобы изменения вступили в силу). Представители партий согласились с предложением, отметив, что уже обсудили законопроект в своих фракций.





Депутаты почти единогласно одобрили закон (117 проголосовали «за», 2 воздержались).

Из всех депутатов по законопроекту задал вопрос только Расул Кушербаев. Он спросил, хватит ли средств, выделяемых из госбюджета, чтобы покрыть задолженность за снесённое имущество граждан и бизнеса. Замминистра заявил, что этой суммы достаточно на этот год. В 2022 году планируется выделить 500 млрд сумов.

Расходы государственного бюджета Узбекистана увеличиваются третий раз за год. Президент Шавкат Мирзиёев после рассмотрения поправок в закон о госбюджете на 2021 год в парламенте 2 июля увеличил предельные размеры ассигнований, выделяемых министерствам и ведомствам, сначала на 13,1 трлн сумов ($1,2 млрд) — с 135,8 трлн до 148,9 трлн сумов, а 6 ноября— на 11,69 трлн сумов ($1,09 млрд по курсу ЦБ на 10 ноября), то есть с 148,9 до 160,6 трлн сумов.