№ Показатели Сумма





2021 год 2022 год

Средства, выделяемые из республиканского бюджета, всего 160 616 670,5 171 775 244,6



в том числе:







текущие расходы 85 202 483,9 100 601 927,3



из них:







расходы на программы развития 8 613 847,8 9 009 973,4



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 25 392 997,3 13 991 235,3



трансферты государственным целевым фондам 14 557 435,7 25 344 172,9



регулирующие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета бюджетам Каракалпакстана, местным бюджетам областей и города Ташкента 10 442 954,9 14 115 563,5



перераспределяемые ассигнования 25 020 798,7 17 722 345,7

1. Министерство народного образования 22 179 243,4 25 816 065,2



в том числе:







текущие расходы 19 783 349,0 25 061 065,2



из них:







расходы на программы развития 244 107,5 302 000,0



средства, выделяемые фонду содействия реформам в сфере народного образования 146 107,5 150 000,0



расходы подключения учреждений народного образования к широкополосной сети интернет 98 000,0 152 000,0



расходы на проведение строительно-ремонтных работ в общеобразовательных школах, подлежащих ремонту, а также укрепление их материально-технической базы до 2021/2022 учебного года 464 719,1





компенсационные выплаты для приобретения учебников и учебных пособий преподавателям иностранных языков 46 100,0





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 1 751 639,6 150 000,0



трансферты Республиканскому целевому книжному фонду 133 435,7 605 000,0

2. Министерство дошкольного образования 6 520 361,2 6 491 546,0



в том числе:







текущие расходы 5 465 405,8 6 456 546,0



из них:







расходы на программы развития 1 617 868,0 1 722 270,5



средства, выделяемые фонду развития дошкольного образования 110 000,0 115 500,0



в том числе перераспределяемые расходы:







субсидии учреждениям дошкольного образования, образованным на основе государственно-частного партнерства 930 500,0 1 500 000,0



расходы на обязательную годичную подготовку детей к начальному образованию 57 704,0 106 770,5



расходы на финансирование дополнительных мероприятий по расширению сети дошкольных образовательных организаций в районах с низким уровнем охвата 519 664,0





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 1 054 955,3 35 000,0

3. Министерство высшего и среднего специального образования 2 989 729,3 4 146 610,7



в том числе:







текущие расходы 2 724 058,3 3 969 922,4



Из них:







расходы на программы развития

193 186,0



субсидии на проекты строительства студенческого жилья на основе государственно-частного партнерства и заказа государственного вуза

178 560,0





перераспределяемые средства 85 471,0





ежемесячные субсидии в двукратном размере базовой расчетной величины для молодежи, включенной в «Молодежную тетрадь», в период прохождения ею практики 13 271,0 14 626,0



субсидии на оплату ежемесячной арендной платы студентам, не охваченным общежитиями и проживающим на основе права аренды в жилых помещениях 72 200,0





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 180 200,0 176 688,3

4. Министерство здравоохранения 4 452 738,8 3 064 661,4



в том числе:







текущие расходы 2 662 072,1 2 605 961,4



из них:







расходы на программы развития 1 089 950,6 1 251 722,8



расходы, связанные с вакцинацией детей 198 600,0 205 000,0



расходы на дальнейшее совершенствование методов диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, в том числе вирусных гепатитов 14 180,0





расходы на мероприятия раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей 39 254,0 58 143,1



расходы на реагенты, расходные материалы и услуги для полноценного и эффективного использования высокотехнологичного лабораторного оборудования в педиатрических и акушерских учреждениях

8 000,0



расходы на совершенствование онкологической помощи населению и дальнейшее развитие онкологической службы 121 682,0 125 000,0



расходы на финансирование мер по противодействию распространению заболеваний, вызываемых вирусом иммунодефицита человека 80 020,0 95 400,0



расходы на оказание нефрологической и гемодиализной помощи 89 043,0 101 558,0



проведение операции кохлеарной имплантации у детей с нейросенсорной глухотой или потерей слуха 65 124,3 30 606,7



расходы на предоставление лекарств пациентам, перенесшим операцию по трансплантации почек и печени

19 010,0



расходы на финансирование мер по дальнейшему улучшению качества медико-социальных услуг, оказываемых лицам с инвалидностью 62 700,0 79 764,5



расходы на обеспечение государственных медицинских организаций и населения республики лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 17 282,0





расходы на оказание эндокринологической помощи населению 24 550,0





расходы на лекарства пациентам с эндокринными заболеваниями

28 413,0





расходы на оказание медицинской и социальной помощи детям с редкими (орфанными) и другими наследственно-генетическими заболеваниями 29 982,8 35 535,0



расходы на повышение качества медицинской помощи, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям 4 410,0 4 208,0



расходы на бесплатное предоставление специальных профилактических препаратов детям, женщинам детородного возраста, беременным и кормящим женщинам

91 000,0



расходы на широкое внедрение системы «Электронное здравоохранение», создание интегрированных информационных систем и баз данных на основе единых национальных стандартов

30 000,0



расходы на дополнительные меры по обеспечению здорового питания, в частности, на обеспечение детей микронутриентными порошками, витамином «А» и специальными препаратами для профилактики гельминтоза 24 083,0





расходы на апробацию новых моделей оказания медицинских услуг и финансирования здравоохранения путем внедрения системы государственного медицинского страхования в порядке эксперимента 7 700,0





расходы на обеспечение общественного здоровья путем дальнейшего повышения эффективности работ по медицинской профилактике 2 000,0





расходы, связанные с внедрением абсолютно новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи 44,0





расходы на здравоохранение и сохранение генофонда населения в рамках Программы по развитию региона Приаралья 8 519,0





расходы на противодействие распространению туберкулеза и неспецифических заболеваний легких 24 583,0





расходы на развитие служб гематологии и трансфузиологии в Республике Узбекистан и дальнейшую поддержку лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями 84 940,0 100 538,0



расходы на широкое внедрение системы «электронного здравоохранения», создание комплекса информационных систем и баз данных, интегрированных на основе единых национальных стандартов

28 000,0



расходы на развитие донорства крови и ее компонентов 2 253,6





расходы на одноразовые пластиковые контейнеры для сбора, хранения и доставки крови и ее компонентов

3 960,0



расходы по привлечению квалифицированных зарубежных медицинских специалистов 6 600,0





расходы на борьбу с гриппом и тяжелыми осложнениями 2 400,0





вакцинация против гриппа воспитанников и постояльцев учреждений социальной защиты

2 640,0





расходы фонда по содействию оздоровлению лиц, страдающих онкогематологическими и трудноизлечимыми заболеваниями 126 000,0 150 000,0



изготовление бланков листков нетрудоспособности

346,5





расходы на обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения (витамином «К», сурфактантом и другими), необходимыми для обеспечения здоровья матерей и детей, женщин репродуктивного возраста 26 000,0 28 600,0



перераспределяемые средства 377 085,2





формирование здорового образа жизни, проведение систематической просветительско-пропагандистской работы по правильному питанию

2 000,0



затраты на переподготовку, повышение квалификации медицинских кадров в ведущих зарубежных медицинских и научных учреждениях и привлечение в республику квалифицированных иностранных медицинских специалистов

2 000,0



расходы по созданию «медицинских бригад», расширению охвата населения медицинскими услугами 237 600,0





расходы на единовременные денежные средства и ежемесячную арендную плату в двукратном размере базовой расчетной величины для врачей, выезжающих на работу в семейные врачебные пункты и семейные поликлиники, расположенные в отдаленных и труднодоступных районах 4 600,0





расходы на социальную поддержку престарелых и лиц с инвалидностью 112 185,2 79 764,5



расходы, связанные с увеличением в среднем в 3 раза размера средств для закупки лекарств и изделий медицинского назначения 22 700,0





формирование средств фонда поддержки талантливых и квалифицированных медицинских специалистов и вовлечение в медицинские учреждения

50 000,0



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 1 413 581,5 458 700,0

5. Министерство культуры 1 032 303,7 727 921,9



в том числе:







текущие расходы 735 547,5 555 921,9



из них:







расходы на программы развития 227 115,2 20 698,3



расходы на реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, а также на археологические работы 73 528,2





расходы на создание национальной кинопродукции на основе государственного заказа 81 412,0





расходы, связанные с укреплением материально-технической базы государственных театров 8 503,0 14 306,0



расходы на укрепление материально-технической базы государственных музеев 7 900,0





расходы на обеспечение детских музыкальных и художественных школ учебно-методическими пособиями

6 392,3



расходы на формирование и оснащение материально-технической базы современных центров культуры и досуга населения 55 772,0





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 296 756,2 172 000,0





Министерство физической культуры и спорта 302 193,3





в том числе:







текущие расходы 266 426,9





из них:







расходы на программы развития 135 928,9





расходы на подготовку и участие в Олимпийских играх 110 000,0





расходы на массовые мероприятия по физической культуре и спорту в соответствии с календарным планом 2021 года 25 928,9





расходы на реализацию программ популяризации и развития таких видов спорта, как ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол и «Workоut» 0,0





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 35 766,4



6. Министерство инновационного развития 747 894,2 843 322,6



в том числе:







текущие расходы 743 894,2 198 971,6



из них:







расходы на программы развития 100 000,0





средства Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей 100 000,0





средства Фонда финансирования науки и поддержки инноваций

636 919,0



капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 4 000,0 7 432,0

7. Министерство жилищно-коммунального обслуживания 1 528 029,1 1 323 983,0



в том числе:







текущие расходы 214 397,7 19 312,8



из них:







расходы на программы развития 73 568,0





расходы на содержание и эксплуатацию многоквартирного жилищного фонда 73 568,0





капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 1 313 631,4 323 362,7



из них:







расходы на развитие системы питьевой воды и канализации для обеспечения населения чистой питьевой водой 1 164 631,4





расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения 100 000,0 320 000,0



средства Фонда развития систем водоснабжения и канализации

981 307,5

8. Министерство сельского хозяйства 955 954,7 615 728,9



в том числе:







текущие расходы 835 954,7 413 353,9



из них:







расходы на программы развития 88 894,0 16 700,0



субсидии на внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве

16 700,0



расходы, связанные с противодействием вредителям и сохранением урожая в чрезвычайных ситуациях 50 000,0





расходы на покрытие процентов по лизингу и кредитам, выданным сельскохозяйственным предприятиям на приобретение сельскохозяйственной техники 38 894,0





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 0,0 2 375,0



трансферты Фонду развития виноделия Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия 40 000,0 50 000,0



трансферты Фонду развития садоводства и тепличного хозяйства 80 000,0 150 000,0

9. Министерство водного хозяйства 3 021 068,7 3 440 003,5



в том числе:







текущие расходы 1 739 434,7 2 190 003,5



из них:







расходы на программы развития 1 330 187,5 1 737 110,0



расходы по внедрению капельного орошения производителями хлопка-сырца 198 872,0





расходы на покрытие части затрат на внедрение капельного орошения производителями хлопка-сырца

935 000,0



в том числе перераспределяемые расходы:







расходы на осуществление ремонтно-восстановительных работ объектов мелиорации 329 205,5





расходы на энергопотребление насосных станций 802 110,0 802 110,0



капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 1 281 634,0 1 250 000,0

10. Министерство энергетики 1 139 917,1 55 034,9



в том числе:







текущие расходы 1 139 917,1 55 034,9



из них:







расходы на программы развития 1 000 000,0





субсидия на покрытие разницы в средней цене покупки и продажи природного газа для обеспечения потребностей потребителей республики 1 000 000,0





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





11. Министерство транспорта 6 793 884,9 5 877 437,7



в том числе:







текущие расходы 3 438 884,9 707 037,7



из них:







расходы на программы развития

560 000,0



субсидии авиаперевозчикам для покрытия части стоимости билета на внутренние рейсы

30 000,0



расходы на компенсацию работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции аэропортовых комплексов

530 000,0



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 3 355 000,0 350 000,0



трансферты в Целевой фонд развития автомобильных дорог

4 820 400,0



12. Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды 45 763,1 38 414,3



в том числе:







текущие расходы 28 592,1 31 414,3



из них:







расходы на программы развития 21 570,0 22 748,2



расходы на совершенствование материально-технической базы аналитических лабораторий в системе комитета 17 570,0 17 714,7



расходы на ведение государственного кадастра животного и растительного мира, охраняемых природных территорий и мест утилизации отходов 4 000,0 5 033,5



перераспределяемые средства 1 171,0





расходы на содержание государственного заказника «Судочье-Акпетки» 1 171,0





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 16 000,0 7 000,0

13. Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам 1 282 965,1 1 105 181,6



в том числе:







текущие расходы 1 066 265,1 1 025 969,9



из них:







расходы на программы развития 1 048 246,3 1 000 000,0



субсидии на геологоразведочные работы 1 048 246,3 1 000 000,0



капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 216 700,0 79 211,7

14. Комитет по развитию шелководства и каракулеводства 11 834,8 186 626,9



в том числе:







текущие расходы 11 834,8 186 626,9



из них:







расходы на программы развития:

172 920,0



субсидии на внедрение систем капельного орошения в тутовых рощах и строительство пробуренных скважин для забора воды, а также насосных станций для откачки воды из рек, каналов и других водоемов.

20 700,0



субсидии на строительство скважин, пробуренных для сброса воды в каракульские кластеры, а также насосных станций для откачки воды из рек, каналов и других водоемов

20 000,0



субсидии на импорт эмбрионов племенных овец и коз, в том числе каракульских овец

2 000,0



субсидии на выращивание коконов тутового шелкопряда (сырого шелкопряда), выращиваемых физическими лицами в домашних хозяйствах

120 220,0



расходы на меры по борьбе с шелковицей

10 000,0



капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





15. Министерство туризма и спорта 1 068 928,9 1 703 025,1



в том числе:







текущие расходы 639 295,3 1 183 025,1



из них:







расходы на программы развития 407 804,6 650 303,1



расходы на покрытие части расходов инвесторов на строительство и оборудование новых гостиниц 50 000,0





расходы на подготовку и участие в Олимпийских играх 70 000,0 135 000,0



расходы на подготовку и участие в Паралимпийских играх

30 869,5



расходы на массовые мероприятия по физической культуре и спорту в соответствии с календарным планом 2021 года 115 904,6





средства, выделяемые людям, которые проходят 10 тысяч и более шагов в день через платформу «Здоровый образ жизни».

60 000,0



расходы на реализацию программ популяризации и развития таких видов спорта, как ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол и «Workоut» 72 100,0 104 000,0



расходы на спортивные и физкультурно-массовые мероприятия в соответствии с календарным планом на 2022 год

202 383,5



расходы на поддержку деятельности Международной ассоциации кураша

10 100,0



расходы на реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, а также на археологические работы

75 000,0



расходы на укрепление материально-технической базы государственных музеев

7 950,0



стоимость предоставления дополнительных скидок на авиабилеты, ж/д билеты, приобретенные через туроператоров, гостиничные услуги

25 000,0



в том числе перераспределяемые расходы:







расходы на обеспечение первичным и необходимым спортивным оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, средних общеобразовательных школ и спортивно-образовательных учреждений 99 800,0





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 429 633,6 520 000,0

16. Государственный комитет промышленной безопасности 11 922,2 14 293,6



в том числе:







текущие расходы 11 922,2 14 293,6



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





17. Государственный комитет по лесному хозяйству 105 839,7 136 753,8



в том числе:







текущие расходы 85 825,7 122 473,8



из них:







расходы на программы развития 76 500,0 80 325,0



расходы на создание защитных лесных насаждений против ветровой эрозии орошаемых земель и занесения песками водохозяйственных объектов 76 500,0 80 325,0



перераспределяемые средства 4 614,0





расходы на финансирование вновь образованных Галляаральского, Каганского и Ургутского специализированных государственных лесных хозяйств 4 614,0





капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 15 400,0 14 280,0

18. Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства 669 375,1 246 574,5



в том числе:







текущие расходы 643 088,0 227 474,5



из них:







расходы на программы развития 583 000,0 130 000,0



расходы на вакцинацию домашних животных 112 000,0 120 000,0



субсидии хозяйствам, производящим животноводческую продукцию, выращивающим рыбу интенсивным методом, и птицеводческим хозяйствам 470 000,0





расходы на внедрение технологии капельного и дождевого орошения на засушливых и пастбищных землях 1 000,0 10 000,0



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 26 287,0 19 100,0

19. Антимонопольный комитет 7 593,3 8 992,9



в том числе:







текущие расходы 7 593,3 8 992,9



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов







Узбекское агентство по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли 17 545,3





в том числе:







текущие расходы 17 545,3





капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов







Агентство по развитию рынка капитала 1 518,4





в том числе:







текущие расходы 1 518,4





капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





20. Агентство по управлению государственными активами 7 180,8 10 705,7



в том числе:







текущие расходы 7 180,8 10 705,7



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





21. Министерство занятости и трудовых отношений 737 442,5 1 254 403,6



в том числе:







текущие расходы 10 442,5 14 403,6



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов







трансферты Государственному фонду содействия занятости 477 000,0 940 000,0



трансферты Фонду общественных работ 250 000,0 300 000,0

22. Государственный комитет по статистике 210 499,0 264 567,7



в том числе:







текущие расходы 175 499,0 217 929,8



из них:







расходы на программы развития

60 000,0



расходы на проведение мероприятий по переписи

60 000,0



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 35 000,0 46 637,9

23. Министерство строительства 333 842,6 358 902,3



в том числе:







текущие расходы 83 842,6 91 902,3



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 250 000,0 267 000,0

24. Министерство иностранных дел 551 881,4 577 152,1



в том числе:







текущие расходы 396 781,4 497 152,1



из них:







расходы на программы развития 268 434,8 344 743,8



Расходы, связанные с визитами делегаций Узбекистана в зарубежные страны и приемом иностранных делегаций, государственных и политических деятелей

17 000,0



расходы на содержание зарубежных посольств и консульств 268 434,8 327 743,8



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 155 100,0 80 000,0

25. Министерство инвестиций и внешней торговли 358 453,9 415 757,0



в том числе:







текущие расходы 358 453,9 415 757,0



из них:







расходы на программы развития 263 545,6 319 500,0



Расходы, связанные с визитами делегаций Узбекистана в зарубежные страны и приемом иностранных делегаций, государственных и политических деятелей

21 000,0



средства, выделяемые из бюджета на усиление содействия и поощрения экспорта Агентством продвижения экспорта 163 545,6 169 800,0



расходы на компенсацию части транспортных расходов при экспортировании 100 000,0 110 000,0



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов

18 700,0

26. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций 136 127,9 160 045,0



в том числе:







текущие расходы 136 127,9 160 045,0



из них:







расходы на программы развития

4 760,8



расходы на компенсацию части затрат молодёжи при получении международных IT-сертификатов

4 760,8



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





27. Министерство юстиции 145 594,2 164 942,8



в том числе:







текущие расходы 145 594,2 164 942,8



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





28. Министерство экономического развития и сокращения бедности 480 606,1 769 180,3



в том числе:







текущие расходы 248 606,1 254 678,7



расходы на финансирование региональных уполномоченных офисов Агентства по развитию предпринимательства 24 497,0





капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 32 000,0 14 501,6



трансферты Государственному фонду поддержки предпринимательской деятельности 200 000,0 500 000,0

29. Министерство финансов 67 264 668,1 73 505 298,0



в том числе:







текущие расходы 9 679 138,8 18 159 132,1



из них:







расходы на финансирование программ обеспечения населения жильем 2 409 000,0 1 760 000,0



процентные расходы по обслуживанию государственного долга 2 596 071,0 4 041 160,3



расходы по операциям (хеджирование), по которым с финансовыми инструментами осуществляются срочные операции с целью снижения негативных последствий для налогоплательщика



107 300,0





социальные расходы по внебюджетному Пенсионному фонду 4 512 752,7 4 352 492,4



расходы на оплату услуг отделений (филиалов) Народного банка по выплате пособий семьям с детьми, пособий по уходу за ребенком и материальной помощи 22 790,9 37 589,5



расходы на приобретение энергоэффективного и энергосберегающего оборудования и возмещение части процентных затрат по кредитам, полученным на эти цели

26 616,3



безвозмездная финансовая помощь в Фонд государственной поддержки сельского хозяйства

5 000 000,0



средства в Фонд государственной поддержки сельского хозяйства для выделения грантов фермерским хозяйствам

1 000 000,0



расходы на покрытие процентов по лизингу или кредиту, выделенным на приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственному предприятию

60 000,0



компенсация отрицательной разницы между процентными ставками по средствам, привлеченным в Фонд государственной поддержки сельского хозяйства и средствам, размещенным в банках для устранения финансового дефицита, а также части стоимости машинного сбора хлопка-сырца и процентов по кредиту для итогового расчёта

840 500,0



расходы на сумму социального налога, уплачиваемого работодателями за работников в возрасте до 25 лет при условии непрерывной трудовой деятельности в течение шести месяцев

500 000,0





текущие расходы Министерства финансов и организаций, входящих в его структуру, и другие 138 524,2 433 473,6



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 10 274 735,9 7 908 710,4



в том числе перераспределяемые расходы:







расходы на развитие инфраструктуры свободных экономических зон и малых индустриальных зон, а также крупных производственных проектов с прямыми иностранными инвестициями 1 500 000,0 1 700 000,0



включая расходы на финансирование проектов на основе государственно-частного партнерства 200 000,0 200 000,0



расходы на Программу развития региона Приаралья 200 000,0 35 000,0



нераспределенные средства программы развития социальной и производственной инфраструктуры 228 935,9 177 710,4



расходы на проектно-изыскательские работы последующих лет 151 000,0 150 000,0



расходы на финансирование разрабатываемых программ 2 569 800,0 2 696 000,0



расходы на преобразование стоимости товаров, меняющихся из года в год, в нынешние цены 300 000,0 200 000,0



расходы на улучшение земельных участков, водной и дорожной инфраструктуры вокруг туристских объектов 910 000,0 200 000,0



строительство инженерных и коммуникационных сетей для массивов с многоквартирными жилыми домами

200 000,0



расходы на улучшение питьевого водоснабжения населенных пунктов 1 055 000,0





расходы на ремонт и реконструкцию внутренних дорог и мостов в населенных пунктах 2 110 000,0





расходы государственных программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» 1 000 000,0 2 500 000,0



трансферты внебюджетному Пенсионному фонду 12 874 000,0 14 000 000,0



трансферты в Фонд финансирования образовательных кредитов

1 000 000,0



трансферы в Государственный фонд медицинского страхования

599 546,4



регулирующие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и города Ташкента 10 442 954,9 14 115 563,5



перераспределяемые средства 23 993 838,4 17 722 345,7



расходы на повышение размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, а также тарифов отдельных видов услуг 8 901 629,8 11 720 187,9



расходы, связанные с выплатой пособий по беременности и родам работникам бюджетных организаций 414 207,0 500 650,5



расходы на социально-экономическое развитие регионов на основе поручений Президента 3 000 000,0 3 000 000,0



расходы на увеличение уставного капитала уполномоченных банков в целях финансирования проектов развития семейного предпринимательства 1 300 000,0







расходы на сумму социального налога, уплачиваемого работодателями за работников в возрасте до 25 лет при условии непрерывной трудовой деятельности в течение шести месяцев 250 000,0





расходы, связанные с платежами по налогам на добавленную стоимость и акцизным налогам по проектам, реализуемым за счет займов (кредитов), предоставляемых международными и зарубежными правительственными финансовыми организациями по международным договорам , и погашаемых в последующем из Государственного бюджета 63 726,0 129 912,3



расходы на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 30 000,0 57 000,0



субсидии на покрытие стоимости электроэнергии, потребляемой фермерскими хозяйствами 444 595,0 244 595,0



расходы на оплату юридической помощи, оказываемой адвокатами 23 180,7





субсидии на компенсацию части расходов по бурению скважин по воду для орошения приусадебных земель населения 24 800,0 50 000,0



расходы по формированию резервов на поддержку граждан, включенных в «Женскую тетрадь» и «Железную тетрадь», а также на сокращение их кредитных процентов и на выделение средств «тяжелым» районам и махаллям в этом направлении 200 000,0





расходы, связанные с увеличением количества лиц, получающих социальные пособия 600 000,0





расходы на борьбу с коронавирусной пандемией и приобретение вакцин 4 266 500,0 1 700 000,0



расходы на повторное введение в пользование неиспользуемых земель

220 000,0



средства для покрытия расходов на страхование плодоовощных кластеров

50 000,0



субсидия на приобретение лазерного оборудования для выравнивания земли и зерновых сеялок

50 000,0



расходы на финансирование проектов развития семейного предпринимательства 1 500 000,0





субсидии на поддержку внедрения водосберегающих технологий 920 000,0





расходы на строительство городка «Янги Андижон» и финансирование мероприятий по дальнейшей поддержке предпринимательства в Андижанской области 1 284 000,0





расходы на финансирование мероприятий по ликвидации ущерба от наводнения в Сырдарьинской области 128 500,0





расходы на финансирование благоустройства территорий махаллей, осуществление озеленения и улучшение облика махаллей 400 000,0





расходы на финансирование 5 процентов расходов местного бюджета на мероприятия, определенные на основании общественного мнения 92 700,0





покрытие расходов, связанных с проектами в сфере здравоохранения и мероприятиями по социально-экономическому развитию регионов, осуществляемых из местных бюджетов 150 000,0



30. Государственный налоговый комитет 1 196 092,8 1 546 404,0



в том числе:







текущие расходы 1 167 092,8 1 506 404,0



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 29 000,0 40 000,0

31. Кабинет Министров 2 186 691,7 1 626 061,9



в том числе:







текущие расходы 1 400 535,5 1 105 705,7



из них:







Резервный фонд Кабинета Министров 903 388,4 708 914,1



перераспределяемые средства 47 800,0





расходы на содержание территориальных отделений Агентства по карантину и защите растений 47 800,0





капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 465 356,2 20 356,2



трансферты Централизованному фонду по возмещению причиненного физическим и юридическим лицам ущерба в связи с изъятием земельных участков для нужд государства и общества 273 000,0

500 000,0

32. Администрация президента 1 433 445,9 795 153,2



в том числе:







текущие расходы 566 705,9 596 641,7



из них:







расходы на программы развития 20 000,0 20 000,0



средства, выделяемые Фонду поддержки развития информационной сферы и массовых коммуникаций 20 000,0

20 000,0



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 724 240,0 198 511,5



трансферты Фонду «Эл-юрт умиди» 142 500,0



33. Агентство развития государственной службы при президенте

230 445,5



в том числе:







текущие расходы

60 445,5



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов







трансферты Фонду «Эл-юрт умиди»

170 000,0

34. Счётная палата

60 370,3



в том числе:







текущие расходы

60 370,3



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





35. Сенат Олий Мажлиса 38 469,7 148 227,8



в том числе:







текущие расходы 38 469,7 57 227,8



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов







трансферты в Государственный целевой фонд поддержки женщин

91 000,0

36. Законодательная палата Олий Мажлиса 199 627,3 237 877,8



в том числе:







текущие расходы 182 627,3 227 877,8



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 17 000,0 10 000,0

37. Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (омбудсман) 3 977,3 8 338,3



в том числе:







текущие расходы 3 977,3 8 338,3



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





38. Генеральная прокуратура 1 375 576,7 1 357 273,6



в том числе:







текущие расходы 1 058 576,7 1 261 273,6



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 317 000,0 96 000,0

39. Верховный суд 838 882,7 1 005 075,9



в том числе:







текущие расходы 763 882,7 915 075,9



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 75 000,0 90 000,0

40. Конституционный суд 6 511,7 12 190,0



в том числе:







текущие расходы 6 511,7 7 190,0



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов

5 000,0

41. Высший судейский совет 23 261,2 33 121,9



в том числе:







текущие расходы 20 261,2 31 121,9



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 3 000,0 2 000,0

42. Агентство по противодействию коррупции 25 431,2 19 973,4



в том числе:







текущие расходы 15 431,2 17 052,5



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 10 000,0 2 920,8

43. Центральная избирательная комиссия 304 199,7 11 086,7



в том числе:







текущие расходы 304 199,7 11 086,7



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 0,0



44. Национальная телерадиокомпания Узбекистана 427 144,1 561 375,8



в том числе:







текущие расходы 377 144,1 429 465,0



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 50 000,0 131 910,8

45. Национальное информационное агентство Узбекистана 26 693,9 20 568,4



в том числе:







текущие расходы 20 299,7





капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 6 394,2



46. Агентство президентских образовательных учреждений

430 551,8



в том числе:







текущие расходы

280 551,8



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов

150 000,0

47. Агентство «Узархив» 8 419,2 10 412,7



в том числе:







текущие расходы 8 419,2 10 412,7



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





48. Агентство по развитию медико-социальных услуг

197 092,7



в том числе:







текущие расходы

90 292,7



из них:







расходы на программы развития

34 010,0



расходы на дальнейшее повышение качества медико-социальных услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью

34 010,0



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов

106 800,0

49. Агентство кинематографии Узбекистана

233 083,1



в том числе:







текущие расходы

183 083,1



из них:







расходы на программы развития

162 000,0



расходы на создание национальной кинопродукции на основе государственного заказа

90 000,0



субсидия телеканалам, работающим по всей стране, для поддержки и развития производства национальных сериалов

12 000,0



формирование средства фонда Национального центра развития кинематографии

50 000,0



возмещение части стоимости кинопроизводства на территории Узбекистана зарубежными кинокомпаниями

5 000,0



Если кинотеатры оснащены цифровыми кинотеатральными дисплеями (формат DCP и выше), обеспечивающими защиту авторских прав, выделяются средства для покрытия части затрат, связанных с их покупкой

5 000,0



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов

50 000,0

50. Агентство по карантину и защите растений

87 437,7



в том числе:







текущие расходы

87 437,7



из них:







расходы на программы развития

50 000,0



расходы, связанные с противодействием вредителям и сохранением урожая в чрезвычайных ситуациях

50 000,0





капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





51. Агентство стратегического развития

7 532,3



в том числе:







текущие расходы

7 532,3



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов







Национальная палата инновационного здравоохранения 2 160,6





в том числе:







текущие расходы 2 160,6





капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





52. Республиканский центр духовности и просветительства 80 464,9 63 264,5



в том числе:







текущие расходы 80 464,9 63 264,5



из них:







расходы на программы развития

45 000,0



бюджетные средства, выделяемые в Целевой фонд поддержки в сфере духовности и творчества

45 000,0



в том числе перераспределяемые расходы:







расходы, связанные с повышением заработной платы территориальных центров 8 766,7





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





53. Центр гидрометеорологической службы 128 124,0 180 697,5



в том числе:







текущие расходы 117 124,0 160 697,5



из них:







расходы на программы развития 17 126,8 20 975,0



расходы на укрепление материально-технической базы Центра гидрометеорологической службы 17 126,8 20 975,0





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 11 000,0 20 000,0

54. Национальный центр по правам человека 9 644,1 11 368,0



в том числе:







текущие расходы 9 644,1 11 368,0



капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





55. Агентство по делам молодежи 317 906,8 212 813,1



в том числе:







текущие расходы 317 906,8 212 813,1



из них:







расходы на программы развития

50 000,0



субсидии для содействия занятости молодежи и усиления их социальной защиты

50 000,0



в том числе перераспределяемые расходы:







расходы по выплатам работникам территориальных подразделений с многолетним стажем работы 17 400,0





капитальные вложения в проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





56. Министерство по поддержке махалли и семьи 370 980,3 57 412,4



в том числе:







текущие расходы 283 390,3 57 412,4





из них:







расходы на программы развития

39 000,0



бюджетные средства, выделяемые фонду «Благоустроенная и безопасная махалля»

26 000,0



бюджетные средства, выделяемые институту «Махалля и семья»

13 000,0



в том числе перераспределяемые расходы:







расходы, связанные с увеличением заработной платы работников органов самоуправления граждан 94 500,0





расходы на единовременную материальную помощь на каждого ребенка в возрасте до 18 лет из семей, включенных в «Железную тетрадь» 91 000,0





капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 0,0





трансферты Государственному целевому фонду по поддержке женщин и семьи 87 500,0





Федерация профсоюзов Узбекистана 120 000,0





в том числе:







текущие расходы 120 000,0





капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов





57. Академия наук 257 659,9 328 183,2



в том числе:







текущие расходы 222 473,9 293 700,6



капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов 35 185,9 34 482,6

58. Прочие организации 26 122 494,2 29 065 517,9



в том числе:







текущие расходы 24 610 694,2 27 808 517,9