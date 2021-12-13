Если вы планировали обновить интерьер своего дома или уже давно присмотрели что-то для себя в Senorita Home, но не решались забрать, сейчас самое время отправиться за покупками и купить всё, о чем вы мечтали весь год. В каждом филиале вас ждут товары от проверенных мировых производителей, на которые действуют скидки от 20 до 70%.

Например, вы можете подобрать качественный домашний текстиль, который напрямую завозят из Турции: комплекты постельного белья из сатина или ранфорса с нейтральными оттенками или яркими рисунками, тёплые пледы и декоративные покрывала от Karaca Home, Schafer Home, Sarev, Evlen, Pepper Home и Penelope.





Также Senorita Home сотрудничает с турецким брендом Penelope — одним из ведущих производителей текстиля для дома. В ассортименте, представленном в магазинах, имеются подушки и одеяла с наполнителями из пуха-пера, микрофибры, бамбука, шерсти, специальные двусторонние модели «зима-лето» и ортопедические подушки.

Вишенкой в коллекции бренда Penelope является постельное белье mix&match из прочного материала — перкаля. Вы можете сами миксовать такой комплект по цветам: подобрать наволочки и пододеяльник одного цвета, а простыню с дополнительными наволочками — другого. На весь ассортимент бренда Penelope действует 20-процентная скидка.





Команда Senorita Home позаботилась также о том, чтобы покупатели смогли подобрать всё необходимое для сервировки праздничного стола, а также добавили разнообразие в повседневную жизнь, используя оригинальные и прочные комплекты посуды. В каждом филиале представлен широкий ассортимент столовых приборов, сервизов на 6 и 12 персон из керамики, керамогранита и фарфора высшего сорта от Pearl, Schafer, Hisar, Korkmaz, Karaca, а также ассортимент декоративных вазочек для сладостей и подсвечников от Kibele. На посуду для сервировки действуют скидки от 20 до 60%.





Совсем недавно все филиалы получили новое поступление декоративной посуды — изящные разноцветные этажерки, наборы тарелок для десерта и фруктовницы от турецкого бренда Glasscom. Они отлично подойдут для новогоднего стола или в качестве подарка. На новую коллекцию также действуют скидки 20%.





Коллекция кухонных принадлежностей в Senorita Home состоит не только из классических моделей сковородок и кастрюль, но и из необычных вариантов эмалированной посуды с ярким или сдержанным дизайном, наборов для специй и двойных турецких заварочных чайников от брендов Karaca, Schafer, Paci и Acar Home.

Отдельного внимания заслуживает новая коллекция декора, которая отлично подойдёт как для интерьера дома, так и для офиса. Здесь представлено множество статуэток в африканском, эклектическом и хай-тек стилях. В дополнение к декору можно также подобрать аромадиффузоры от итальянского бренда Millefiori Milano. Кроме того, во всех филиалах представлены аксессуары для ванны со скидкой до 70%.

Новогодние скидки действуют во всех четырёх магазинах, а при онлайн-заказе на сайте можно воспользоваться услугой доставки товаров.

Адреса и режим работы филиалов Senorita Home в Ташкенте:

ул. Караташ, ТЦ MEDIAPARK, 2 этаж — с 10:00 до 22:00;

ул. Темура Малика, ТЦ Atlas «Чимган» — с 10:00 до 22:00;

ул. Осиё, 17 — с 10:00 до 20:00;

ул. Узбекистан овози, 23 — с 10:00 до 22:00.

Телефон: (+998) 99−370−67−41.

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