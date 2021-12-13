В этом году главная новогодняя ёлка страны устанавливается в парке «Новый Узбекистан» в Кибрайском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Сейчас парк продолжают украшать, в нём строится ледовый каток. В рамках праздничных мероприятий в парке будут организованы выступления артистов и праздничные ярмарки. Для удобства пожилых посетителей на территории парка запустят движение мини-автобусы.

Как уточнили в столичной администрации, новогодние ёлки также появятся в традиционных локациях в большинстве районов Ташкента.

В прежние годы самую большую ёлку устанавливали на площади Мустакиллик. В 2016 году местом основных новогодних гуляний стала площадь возле парка «Анхор-Локомотив», который в тот год начал свою работу. В следующем году главную ёлку расположили в парке «Навруз», открытом в том же году. Начиная с 2018 года самое большое новогоднее дерево нарядили на площади возле Национальной библиотеки Узбекистана.