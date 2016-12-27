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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Главная елка зажгла огни (+фото)

В Шайхантахурском районе столицы зажгла огни главная елка Узбекистана.

Сегодня, 11:27   Общество  

В парках, на площадях и аллеях городов и районов Узбекистана начались новогодние празднества, сообщает УзА. В Ташкенте елками с праздничной иллюминацией и игрушками украшены площадь Мустакиллик (Независимости) и ряд других площадей.

Главная елка страны в этом году переехала из центра столицы на площадь рядом с новым парком «Анхор-Локомотив» Шайхантахурского района. Елка высотой 26 м и окружностью более 7 м украшена тысячами шаров и игрушек, лампочек и фонариков, переливающихся разными цветами.

В создании праздничной обстановки участвовали Министерство по делам культуры и спорта, хокимият Ташкента, объединения «Узбекнаво» и «Узбектеатр», движение молодежи «Камолот», Государственная консерватория Узбекистана, предприятие «Тошшахарнур» и множество других организаций.

На площади установлены дополнительные елочки, действуют магазины и игровые площадки. На крупных экранах транслируются социальные видеоролики и мультфильмы.

Узбекский Национальный академический драматический театр подготовил для детей представление «Семург». Проводятся разные концерты и интеллектуальные игры.

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года, также проходят на площадях Хадра и Сайилгох в Юнусабадском районе, площади у предприятия Roison Electronics в Чиланзарском районе, в городке «Авиасозлар» в Яшнабадском районе, у гузара «Бахт диёр» в Сергелийском районе, в парке «Локомотив» в Мирзо-Улугбекском районе и в парке «Куёшча нури» в Бектемирском районе.

Фото

Текст: «Газета.uz»      8 038

Комментарии

  • Мирмухсин Захидов 27 декабря 2016 11:30

    Какая кросата


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