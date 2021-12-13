В память о 61 медике, погибшем во время пандемии коронавируса, посадили по дереву. Аллея заложена в Парке Победы в Ташкенте 11 декабря. Инициатором акции стала Ассоциация ландшафтного искусства Узбекистана совместно с хокимиятом Алмазарского района. Корреспондент «Газеты.uz» Виктория Абдурахимова приняла участие в посадке деревьев.





Место для будущей аллеи команда Ассоциации ландшафтного искусства искала по всему городу. Выбрали прогулочную зону, что тянется вдоль улицы Сагбан.

«Место понравилось тем, что здесь уже люди гуляют и Парк Победы рядом — символично», — объяснила ландшафтный дизайнер Гузаль Каримова.

Аллею из 61 дерева заложили напротив главного входа в мемориальный комплекс. Приобрели саженцы трёх- и четырёхлетних карагачей, чинар, ленкоранских акаций на средства спонсоров: компаний Astor Alliance, Fido-biznes и Toshkent Gullari. Они перечислили Ассоциации ландшафтного искусства в общей сложности 60 млн сумов.

Акцию незапланированно посетила глава Сената Танзила Нарбаева.

На часть пожертвований изготовили памятные таблички с именами медработников, погибших во время пандемии, и QR-кодами, которые хранят в себе информацию о каждом специалисте. В формировании списка организаторы ориентировались на данные Telegram-канала «Фидокорлар».





«Проект „Аллея памяти“ — это гражданский долг перед ушедшими из жизни медицинскими работниками, их семьями. Всем, кто переболел COVID-19, знакомо чувство безмерной благодарности к своим лечащим врачам, медсёстрам. Многих участников акции привело на место посадки аллеи именно оно», — сказала глава Ассоциации ландшафтного искусства Татьяна Югай.

Доно Турсунова по профессии детский хирург-отоларинголог. Проработала в медицине около 30 лет, сейчас на пенсии. Посещает школу скандинавской ходьбы, занимается внуками. Совсем недавно приезжала с ними в Парк Победы. Признаётся: путь от дома не близкий, но не приехать на посадку аллеи не могла. Участие в акции для пенсионерки — дань уважения подвигу медицинских работников.

«Как узнала про акцию, так в душе несколько дней свербело: „Надо, надо!“ Много медиков погибло, знакомых. Опытных, грамотных, врачей с большой буквы. Сколько семей осталось без любимых. Будет ли государство заботиться о них — неизвестно», — поделилась Доно Турсунова.





Благородная чинара в память о враче высшей категории, акушере-гинекологе Валерии Михайловиче Ли посадили его вдова Татьяна, сын Алексей, ученик и коллега Хуршид Рахимов. Говорить о близком человеке в прошедшем времени всем троим сложно.

Вспоминают, что Валерий Михайлович жил работой. После окончания мединститута устроился в Городской родильный комплекс №6 и задержался там на 29 лет. В пандемию работал с инфицированными пациентками. Хуршид Рахимов рассказывает, что свой последний рабочий день его наставник провёл в операционной: выполнил кесарево сечение, принял малыша и уехал домой — с высокой температурой.

«Год прошёл, но до сих пор не могу в себя прийти, — в глазах Татьяны стоят слёзы. — Не знаю, когда это пройдёт».

У Шафиги Мамедовой COVID-19 отнял сына. Гасана Мамедова, врача-дерматовенеролога Межрайонного кожно-венерологического диспансера №3, не стало 13 августа 2020 года. Ему было 35 лет. Осиротела семья: жена и дочь. Мать погибшего врача приехала из Сергелийского района. Рассказывает, что не спала всю ночь — переживала, что поздно узнала об акции и теперь не сможет подарить сыну живой памятник: «Сердце матери. Вы же понимаете…»

Несмотря на то, что в списке, составленном организаторами, не было имени родного человека, Шафига Мамедова осталась и поучаствовала в посадке нескольких деревьев.

«Просто побыть среди людей, которые пришли, потому что помнят и испытывают благодарность врачам, дорогого стоит», — отметила она.





С организаторами акции Шафига Мамедова теперь на связи и ждёт объявления о продолжении проекта «Аллея памяти». Даты не уточняются, но известно наверняка: имя Гасана Мамедова в новом списке обязательно появится.

В аллее памятных деревьев будет расти особенный карагач — в память о молодом человеке, который хотел стать врачом, но смерть поставила крест на мечте. На табличке чёрным по серому имя: Жасурбек Ибрагимов. Учащийся Ташкентского медицинского колледжа имени Боровского трагически погиб в результате избиения в 2017 году. В день посадки аллеи, 11 декабря, ему исполнилось бы 22 года.

«Низкий поклон от нашей семьи и от меня за то, что в добрых делах не забываете про нас, про нашего Жасурика», — поблагодарила организаторов и участников акции Нилюфар Алиева, мать погибшего.





Вместе с ней посадить именное дерево приехала вся семья. Крепко держались за ствол, молчали. Женщины изредка касались платками сухих глаз. Говорят, слёз не осталось, но боль никуда не ушла. Держаться за жизнь, каждый день быть на земле помогает моральная поддержка людей. Нилюфар говорит, что она идёт отовсюду. Высокий ветвистый карагач, вытянувшийся в небо, — живое тому подтверждение.

Проект «Аллея памяти» важен не только семьям, переживающим утрату. Это место — хранилище воспоминаний, прошлых и будущих. Деревья, которые однажды станут большими, будут нести одним утешение, другим — тень и прохладу. Чтобы это случилось наверняка, важно в первый год жизни саженцев на новом месте обеспечить им правильный уход. Ответственным за это является Алмазарский хокимият, на баланс которого ассоциация передала аллею.





«При регулярном поливе проблем быть не должно», — отметила Гузаль Каримова. По её словам, деревья для аллеи специально выбирали местных пород — им проще адаптироваться к климатическим условиям.

Специалист обратила внимание на то, что у саженцев целый земляной ком — такие можно сажать в течение всего календарного года. Поздние посадки они обычно переносят хорошо.

Другая причина заключается в том, что сейчас деревья находятся в спячке, и их внутренние силы идут на укоренение. Чтобы подпитать саженцы, используется гумус, который перемешивается с землёй. Сверху грунт покрывают слоем органической мульчи — это смесь из опилок, коры, соломы и других натуральных веществ.

«Мульча защищает корни от промерзания зимой, излишнего испарения летом и от сорняков — под её слоем они реже прорастают», — объяснила Гузаль Каримова.

«Пусть все деревья примутся», — слышалось субботним утром чаще всего.

Глава Сената Танзила Нарбаева приняла участие в посадке дерева. Рядом с ней (слева) — хоким района Азизхон Умархонов. Фото: Татьяна Югай / Facebook.

«А наши деревья на Ташсельмаше прямо расцвели. Летом проезжал — такие высокие! Растут наши детки», — рассказал волонтёр Вячеслав Высоков. Он регулярно участвует в посадке деревьев в рамках проводимых Ассоциацией ландшафтного искусства акций.

Молодому, по определению друзей, пенсионеру 84 года. Его деревья растут не только на Ташсельмаше, но и в Сергелийском районе, близ Алайского рынка и даже за городом.

Вместе с Вячеславом в акциях Ассоциации ландшафтного искусства участвует Мария Юсупова. С 2019 года не пропустили ни одной. С Марией, учителем математики, на посадки деревьев ходят дочки Саша и Аня.

«Классно же — сажать деревья! Поэтому уговаривать не приходится», — улыбается девушка.





Вместе с детьми на посадку аллеи пришёл Нариман Хабиров. Мужчина работает ведущим специалистом в компании Ucell, которая в 2019 году совместно с Ассоциацией провела зелёную акцию в районе Ташкентского аэропорта. С тех пор сажать деревья в городе стало семейной традицией.

Дети — 7-летняя Ямин, 5-летний Имран, 3-летняя Марьям и 7-летняя племянница Райяна — в посадке аллеи принимают самое активное участие. Каждый — по мере сил и возможностей: подают лопату, выбирают из земли большие камни, поддерживают саженец, чтобы рос ровно.

На вопрос, зачем городу нужны деревья, Ямин отвечает, не задумываясь: «Чтобы красиво было. И зелени было больше».

Люди улыбаются: «Пусть так и будет».