Нилюфар Алиева, мать погибшего в 2017 году учащегося Ташкентского медицинского колледжа имени Боровского Жасурбека Ибрагимова, обратилась с открытым письмом к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Она попросила главу государства вмешаться в дело о смерти сына, чтобы добиться справедливости. «Газета.uz» приводит выдержки из письма с сокращениями.

В своем обращении Нилюфар Алиева отмечает, что в избиении ее сына принимало участие сразу несколько человек, что было подтверждено и врачами, проводившими операцию. Однако к ответственности был привлечен только один человек — бывший учащийся медколледжа Боровского Исломбек Туляганов. 30 октября 2017 года его признали виновным и приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

20 декабря 2018 года Навоийский городской суд по уголовным делам заменил тюремный срок осужденного на исправительные работы на срок 4 года 5 месяцев 15 дней с удержанием 20% зарплаты в доход государства.

Мать погибшего утверждает, что Исломбек Туляганов «исправительные работы отрабатывает по своему усмотрению: кто-то за него работает, а он получает профессию медика в Алмазарском медицинском колледже».

Исломбек Туляганов в ходе суда.

Нилюфар Алиева также отметила пропажу историй болезни ее сына Жасурбека из двух клиник. Она уверяет, что истории болезней не могут найти ни адвокат, ни суд.

«Изымала истории болезни во время проведения предварительного следствия прокуратура города Ташкента, а после окончания следствия указала, что истории болезни находятся в материалах дела, однако в реальности их в уголовном деле нет», — подчеркивает она.

«Кто мне ответит на вопрос: кто прикрывал убийц моего сына и до сих пор прикрывает, пытаясь создать комфортные условия для одного осужденного (Туляганова И. А.) и помогая остальным причастным к гибели моего сына вообще избежать наказания», — спрашивает Нилюфар Алиева.

Женщина подчеркивает, что будет добиваться справедливости и наказания всех виновных в смерти сына.

«Стоя на коленях, на могиле своего ребенка в день, когда ему должно было исполниться 20 лет (11 декабря 2019 года), я прошу у него прощения и обещаю ему, что пока я хожу, живу, дышу — я буду добиваться справедливости и наказания всех виновных в этой трагедии людей», — пишет она.

В связи с этим Нилюфар Алиева просит президента лично вмешаться и дать указания выяснить: «Почему не раскаявшийся преступник вышел на свободу, почему он не отбывает назначенный ему срок наказания, почему продолжает получать медицинское образование, кто уничтожил истории болезни из двух клиник, формально указав, что они находятся в материалах уголовного дела?»

Сторона истца

Лола Исмаилова.

Адвокат Лола Исмаилова, представляющая интересы родителей Жасурбека — Нилюфар Алиевой и Мухаммаджона Турсунова, сообщила «Газете.uz», что в настоящее время кассационная коллегия Ташкентского городского суда по гражданским делам рассматривает вопрос о взыскании компенсации материальных расходов, связанных с лечением и погребением сына на сумму 151,7 млн сумов, и морального ущерба на сумму 500 млн сумов. Компенсацию за моральный ущерб планируется направить в благотворительный фонд Ezgu Amal на лечении тяжело больных детей.

Ответчиками по делу выступают родители Исломбека Туляганова — Абдужалил Расулов и Зумрат Мамбетова. Ранее сторона истца просила наложить арест на совершение всех нотариальных и иных действий в отношении квартиры и автомобиля Matiz, а также истребовать из Центрального банка сведения о счетах и вкладах с дальнейшим арестом.

Суд частично удовлетворил заявление, наложив арест только на автомобиль Matiz. Через три судебных процесса ответчики решили обжаловать решение. Защита просит оставить без изменения определение суда об аресте имущества.

Лола Исмаилова также заявила об исчезновении историй болезни Жасурбека Ибрагимова. По ее словам, без этих медицинских документов будет сложно доказать, что лечащие врачи выписывали определенные лекарства.

Кроме того, адвокат считает, что Исломбек Туляганов не в полной мере отбывает наказание в виде исправительных работа. Ей удалось выяснить, что время работы ТЧСЖ на ТТЗ-1, куда определен осужденный, установлено с 8:30 до 16:30.

«Обучение в колледже идет днем — с 9:00 до 16:00… Он без суда — только суд имел право что-то изменить — отменяет приговор и обучается в медицинском колледже», — сообщила она.

Защита направила запросы в Службу пробации Мирзо-Улугбекского района Ташкента, Алмазарский медицинский колледж и ТСЧЖ для выяснения условий отбывания наказания Исломбеком Тулягановым.

Сторона ответчика

Абдужалил Расулов — отец Исломбека Туляганова — во время телефонного разговора с корреспондентом «Газеты.uz» заявил, что его сын работает дворником в ТСЧЖ в рамках исправительных работ с 16:00 до 20:00 и очищает территорию трех домов.

Мужчина подтвердил, что Исломбек обучается в Алмазарском медицинском колледже с прошлого года. После получения справки о выходе из заключения они обратились в Управление среднего специального профессионального образования Ташкента для продолжения учебы в колледже.

«Вышел указ президента о получении обязательного образования с 3 до 22 лет. Мы предоставили документы в управление колледжей. Там нас направили в Министерство высшего и среднего специального образования. Минвуз направил в Министерство здравоохранения… Мы сказали, чтобы его определили в один из четырех колледжей в нашем районе. Пусть учится и работает — все будет успевать. Нам сказали, чтобы он продолжил учебу в медицинском направлении. Есть два медколледжа — в Алмазарском и Сергелийском районах. В Сергели ехать далеко, поэтому выбрали Алмазар», — рассказал он.

Абдужалил Расулов заявил, что Исломбек заново проучился на втором курсе колледже и сейчас продолжает учебу на третьем курсе.

Отец считает, что вины его сына в смерти Жасурбека Ибрагимова нет, а привлекать к ответственности в этом деле нужно врачей. В своем заявлении он ссылается на заключение судебно-медицинской экспертизы, где, по его словам, описаны все ошибки медицинского персонала.