Заместитель начальника одного из управлений Генеральной прокуратуры Узбекистана Ш. В. задержан по подозрению в получении взятки, сообщил в четверг пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, Ш. В. через своего родственника Ш. Н. обещал гражданину А. К. добиться через своих знакомых закрытия уголовного дела, возбуждённого в отношении последнего прокуратурой Бухарской области. За это 27 ноября он получил от А. К. 3000 долларов.

7 декабря Генпрокуратура возбудила в отношении Ш. В. уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и части 1 статьи 28 через 211 (дача взятки), а также в отношении Ш. К. — по части 1 статьи 212 (посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса. Подозреваемый Ш. В. задержан в процессуальном порядке.

В ведомстве уточнили, что информация о совершении преступления поступила по номеру «телефона доверия» Управления собственной безопасности Генпрокуратуры: 71−202−08−28. Мероприятия по борьбе с коррупцией в системе органов прокуратуры и оперативному раскрытию случаев коррупции продолжаются, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании замначальника главного управления Генпрокуратуры при получении взятки в размере 29 тысяч долларов.