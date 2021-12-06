В Ташкенте 5 декабря при получении взятки в размере 29 тысяч долларов задержан заместитель начальника главного управления Генеральной прокуратуры Узбекистана А. Т., сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в октябре 2020 года А. Т., занимавший должность специализированного прокурора города Алмалыка Ташкентской области, потребовал у своего знакомого Д. А., руководителя строительной компании, материальное вознаграждение за оказание содействия, как он утверждал, в выигрыше в проведённом согласно законодательству тендере на реконструкцию городского общежития №11.

А. Т. с 22 ноября находился в трудовом отпуске. 5 декабря примерно в 22:00 в ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Генпрокуратуры и Службы государственной безопасности, мужчина был задержан в ресторане «Мустафо» в Мирабадском районе при получении от Д. А. вышеназванной суммы.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.