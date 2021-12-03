В 2023 году в Самарканде пройдёт 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). В ходе голосования на 24-й сессии ЮНВТО в Мадриде (Испания) по поводу места созыва генассамблеи Узбекистан обошёл Португалию.

Заместитель премьер-министра Узбекистана, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов заявил: «Впервые в истории Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН пройдет в Узбекистане. Всё это является результатом политики, проводимой президентом нашей страны, развития туристического сектора и усилий по повышению престижа страны на мировой арене».

Процесс голосования.

Он отметил, что «проведение сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО в древнем Самарканде привлечёт более тысячи иностранных гостей и принесёт доход местному населению и ремесленникам». Кроме того, проведение мероприятия высокого уровня в Узбекистане «послужит продвижению туристического потенциала страны и привлечёт ещё больше туристов».

В Самарканде сейчас идёт масштабное благоустройство — перестраиваются улицы, завершается строительство нового аэропорта. На площади 212 га на берегу Гребного канала строится Samarkand Touristic Centre с конгресс-холлом New Renaissance, отелями, ресторанами, курортами, торговыми центрами, амфитеатром и комплексом «Вечный город». Его открытие намечено на первый квартал 2022 года.