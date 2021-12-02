Хоким Чиназского района Ташкентской области Ботир Алимбеков 12 ноября подписал решение об «организованном проведении подписки на общественно-политическую газету хокимията «Чиноз хаёти» («Чиназская жизнь») на 2022 год.

В решении говорится о необходимости «удовлетворения спроса на экономическую, политическую и здоровую идеологическую информацию населения региона, в частности, руководителей и сотрудников». Для организации подписки была сформирована рабочая группа по главе с первым заместителем хокима района. В неё были также включены главный редактор газеты и руководители отделений народного образования, здравоохранения и финансов.

«Рекомендуемый» тираж подписки составил около 5500 экземпляров. Рабочей группе поручалось в 10-дневный срок провести консультации со всеми предприятиями, учреждениями и организациями района и принять меры по организации подписки.

С 1 ноября по 20 декабря во всех государственных учреждениях, учреждениях образования и здравоохранения, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, а также хозсубъектах была запланирована социальная акция «Любовь к чтению начинается с чтения газет!» В ходе акции намечалась агитация за подписку в первую очередь на газету районного хокимията «Чиноз хаёти», а также другие газеты и журналы.

2 декабря пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана сообщила, что отдел юстиции Чиназского района признал попытку принудительной подписки незаконной, о чём 15 ноября внёс представление в хокимият района. Хоким района 30 ноября отметил своё решение о подписке.

С лета текущего года все хокимияты обязаны публиковать в открытом доступе принимаемые решения на портале E-qaror. Минюст ведёт мониторинг публикуемых документов.

Проблема принудительной подписки на газеты и журналы существует в Узбекистане уже десятки лет. Несмотря на борьбу с этой практикой, случаи принудительной подписки продолжают встречаться.

Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента в конце 2020 года называло «нецелесообразной» продолжающуюся практику принудительной подписки на периодические издания.

В начале 2019 года директор школы в Юкоричирчикском районе Ташкентской области получила выговор за принуждение учителей к подписке на газеты и журналы, а директор школы в Янгиюльском районе этой же области был уволен за такое же нарушение. В ноябре того же года за принуждение директоров 57 школ к подписке был уволен начальник Бекабадского райОНО.