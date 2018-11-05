Начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров освобожден от должности за принуждение к подписке на периодические издания, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

1 ноября ряд СМИ сообщил, что в Бекабаде учителей школ принуждают подписываться на периодические издания на 2019 год. Специалисты МНО провели изучение ситуации, которое подтвердило нарушения.

Примечательно, что на следующий день, 2 ноября, Национальное информационное агентство (УзА) опубликовало опровержение от имени группы неназванных сотрудников сферы народного образования Бекабадского района.

«Считаем, что отдельные вебсайты своей статьей намерены отрезать интеллигенцию от просвещения. По их мнению, достаточно получать новости с интернет-страниц (перевод дословный — ред.), — говорится в обращении. — Мы работали, получая достоверную информацию из официальных изданий, и будем и дальше так работать. Потому что эти издания дают обоснованную и надежную информацию. То, что приведенные в рекомендательном письме (авторы настаивают, что письмо главы райОНО было рекомендацией — ред.) общественно-политические газеты, являются именно такими, доказано временем».

«После публикации выдумок, подобных статье „Учителей в Бекабаде принуждают к подписке на 2019 год“, многие педагоги направили обращения, в которых говорится, что они не могут вести деятельность без книг, газет и журналов, и что они подписываются на отраслевые и общественно-политические газеты добровольно. Это их личное мнение и решение. Никто не имеет права вмешиваться в это», — отмечается в обращении.

Сам Хасан Соибназаров сообщил УзА, что для подписки 57 школ района на печатные издания из бюджета было выделено 97 млн сумов, и что подписка образовательных учреждений на газеты и журналы осуществляется на эти деньги.

МНО в своем заявлении сообщает, что школы в сельской местности получают до 10 наименований газет и журналов, преимущественно республиканских СМИ, за счет средств местных бюджетов (в соответствии с постановлением Кабинета Министров №33 от 25 января 2002 года). Бекабадскому райОНО были выделены средства из местного бюджета на подписку на газеты «Тошкент хакикати», «Халк сузи», «Бекобод овози» и «Маърифат».

"Хасан Соибназаров своим письмом за номером 01−650/18 от 30 октября 2018 года поручил директорам 57 школ района организовать подписку на периодические издания… В результате принятых мер предотвращена принудительная подписка учителей школ города Бекабада на периодические издания. Начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров освобожден от занимаемой должности. Его поручение по подписке на газеты и журналы отменено", — говорится в сообщении МНО.

Министерство напоминает, что постановлением президента Шавката Мирзиёева от 14 августа запрещено принуждать сотрудников народного образования к подписке на периодические издания.

Начальник Ташкентского областного управления народного образования Шукур Бурхонов привлечен к дисциплинарному взысканию за допущение принудительной подписки. Все областные управления народного образования получили задания по недопущению принудительной подписки.

МНО напомнило о существовании «виртуального инспектора» «Устоз овози» («Голос учителя»), к которому учителя и сотрудники системы народного образования могут обращаться при нарушении их законных прав и интересов (альтернатива — Telegram-бот Ustoz_Ovozi_bot).