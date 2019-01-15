Контрольно-правовая служба Министерства народного образования выявила факт принудительной подписки педагогов на газеты и журналы в школе №31 Юкоричирчикского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба МНО.
Изучение, проведенное в школе, выявило, что директор несколько раз заявляла сотрудникам, чтобы они из своей зарплаты сдали по 200 тысяч сумов на подписку. Классные руководители помимо этой суммы должны были собрать еще по 300 тысяч сумов (даже если деньги придется брать у родителей учеников).
Деньги на подписку не удалось собрать из-за невыдачи педагогам зарплаты.
Как уточнили «Газете.uz» в министерстве, в отношении директора школы приняты меры дисциплинарного взыскания в виде выговора.
Представители МНО провели с сотрудниками и администрацией школы разъяснительную работу о том, что принудительная подписка является незаконной.
Принудительная подписка, как и принудительный труд, были привычным явлением на протяжении многих дел. Открыто бороться с ней начали в последние годы, однако некоторые руководители продолжают нарушать закон.
В июле прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что нужно прекратить привлекать педагогов к работам по благоустройству, участию в разных собраниях, подписной кампании и другим делам, не входящим в их компетенцию. Постановлением президента от 14 августа принуждать сотрудников народного образования к подписке на периодические издания запрещено.
Michael Portnyajkin
подписка на газеты извечный бич всех крупных предприятий, тебя просто ставят в известность что с зарплаты будет удержана сумма на годовую подписку ненужной макулатуры, в которой то и почитать нечего
Rina скаЯ
ха-ха! поборы в школах были, есть и будут — фонд школы, фонд класса и на занавески!
Usmon Sultanov
У директора школы своё издательство есть? Или он выполнял “просьбу“ вышестоящих инстанций?
Хватит держать нас за глупцов, лапшу на уши нужно качественнее выбирать а то прям халтура какая-то, даже обмануть нормально не могут уже, квалификации падает просто на глазах, стыдно то как а.