Контрольно-правовая служба Министерства народного образования выявила факт принудительной подписки педагогов на газеты и журналы в школе №31 Юкоричирчикского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба МНО.

Изучение, проведенное в школе, выявило, что директор несколько раз заявляла сотрудникам, чтобы они из своей зарплаты сдали по 200 тысяч сумов на подписку. Классные руководители помимо этой суммы должны были собрать еще по 300 тысяч сумов (даже если деньги придется брать у родителей учеников).

Деньги на подписку не удалось собрать из-за невыдачи педагогам зарплаты.

Как уточнили «Газете.uz» в министерстве, в отношении директора школы приняты меры дисциплинарного взыскания в виде выговора.

Представители МНО провели с сотрудниками и администрацией школы разъяснительную работу о том, что принудительная подписка является незаконной.

Принудительная подписка, как и принудительный труд, были привычным явлением на протяжении многих дел. Открыто бороться с ней начали в последние годы, однако некоторые руководители продолжают нарушать закон.

В июле прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что нужно прекратить привлекать педагогов к работам по благоустройству, участию в разных собраниях, подписной кампании и другим делам, не входящим в их компетенцию. Постановлением президента от 14 августа принуждать сотрудников народного образования к подписке на периодические издания запрещено.