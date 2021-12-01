В Узбекистане водителям разрешено пользование телефоном во время управления транспортным средством через наушники и другие устройства, позволяющие вести переговоры без использования рук. Закон об этом 30 ноября подписал президент Шавкат Мирзиёев. Изменение вступило в силу с 1 декабря.

Согласно обновлённой статье 128−1 Кодекса об административной ответственности, пользование за рулём телефоном не через упомянутые устройства влечёт наложение штрафа в сумме 3 базовых расчётных величин.

Из статьи исключена санкция за такое же правонарушение, совершённое повторно в течение года после применения штрафа. Наказанием был штраф в сумме 4 БРВ или лишение права управления транспортным средством до 6 месяцев.

«Газета.uz» писала, что поправку в августе предложило Министерство юстиции. Разработчики проекта закона отмечали, что сейчас практически все автомобили оборудуются устройствами связи и в большинстве стран за рулём можно общаться по телефону через bluetooth.

Законодательная палата приняла закон 18 октября, Сенат одобрил его 19 ноября.