Министерство юстиции Узбекистана опубликовало для обсуждения проект закона, которым предлагается внести изменения в законодательство, регулирующее сферу безопасности дорожного движения. Как говорится в сообщении Минюста, поправки были разработаны с учётом передового зарубежного опыта.

В статье 128−1 Кодекса об административной ответственности предлагается разрешить водителям пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства, позволяющие вести разговор без использования рук, во время управления транспортным средством. Соответственно, будет исключена ответственность за повторное пользование телефоном в течение года после штрафа.

В пояснительной записке к документу говорится, что сегодня практически все современные транспортные устройства оборудуются техническими устройствами связи, позволяющими общаться по телефону без использования рук. В большинстве стран, в том числе в США, России, Казахстане, Польше и других, разрешено общаться по телефону через bluetooth.

В законодательстве Узбекистана нет прямого запрета на пользование телефоном через bluetooth и другими способами, не требующими держать телефон в руке. Поэтому водители, использующие эти способы, привлекаются к ответственности на общих основаниях.

Согласно приведённой статистике, только в 2020 году по этой статье КоАО к штрафу было привлечено свыше 36 тысяч человек.

Другая поправка, предлагаемая в статью 128−2 кодекса, исключает я административную ответственность за установление монитора (дисплея) в передней части салона транспортного средства. Штраф в размере 1 базовой расчётной величины сохранится за пользование во время управления транспортным средством монитором (дисплеем), установленным в передней части салона, в целях просмотра теле- и видеопрограмм.

Разработчики поясняют, что сегодня, благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий, водители пользуются дисплеями в качестве навигаторов для выстраивания маршрутов и точного определения нужного адреса. Действующие нормы не содержат запрета или ответственности за пользование дисплеем для GPS-навигации. Однако пользование монитора, установленного самостоятельно (не производителем), становится основанием для привлечения к ответственности.

В новой редакции статьи 135 КоАО предлагается предоставить водителям право пользования транспортным средством, не имея при себе документов на право управления транспортными средствами, страхового полиса (ОСГО) и техпаспорта, с условием наличия при себе биометрического паспорта или ID-карты, выданных в Узбекистане.

Наличие данных документов будет проверяться сотрудниками ГСБДД самостоятельно через электронную систему на месте остановки водителя. Для внедрения в практику этого новшества Министерству внутренних дел поручается закончить до 1 декабря 2021 года все работы по интеграции нужных баз данных.

В пояснении к законопроекту говорится, что онлайн-петиция об отмене требования иметь при себе водительские права во время управления автомобилем собрала 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения в парламенте.

Статью 128−3 кодекса предложено дополнить правилом, согласно которому при измерении скорости движения транспортного средства путём специальных технических средств будет учитываться погрешность на 5 км/ч и отниматься от зафиксированной скорости.

Кроме того, штраф за управление автомобилей в период его использования, не предусмотренный страховым полисом по ОСГО, а также водителем, не указанным в полисе, предлагается снизить с 1 до 0,5 БРВ (статья 135−1). Разработчики ссылаются на статью 3 КоАО, которая гласит: «Законодательство об административной ответственности основывается на принципах законности, равноправия граждан перед законом, демократизма, гуманизма, справедливости и неотвратимой ответственности за вину», и подчёркивают, что действующий размер штрафа не соответствует принципу гуманизма. С учётом международного опыта и невысокой опасности правонарушения штраф предлагается уменьшить.

Принять участие в обсуждении законопроекта: https://regulation.gov.uz/uz/d/48571