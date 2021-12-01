Министерство юстиции Узбекистана опубликовало разъяснение к поправке в Кодекс об административной ответственности, разрешающей водителям пользование телефоном во время управления транспортным средством.

Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 декабря, вести переговоры по телефону за рулём можно через наушники и другие устройства, позволяющие делать это без использования рук.

Эта формулировка вызвала вопросы среди водителей. В своём заявлении пресс-служба Минюста это признаёт: в социальных сетях появились неверные сообщения о том, что теперь за рулём можно пользоваться телефоном и общаться по нему.

«Если водители за рулём пользуются телефоном БЕЗ bluetooth, БЕЗ наушников и БЕЗ другой гарнитуры, не занимающей руки, они будут нести ответственность. Это не стоит забывать», — говорится в заявлении.