Сенат Олий Мажлиса на 21-м пленарном заседании в пятницу одобрил закон о внесении поправок в Кодекс об административной ответственности в связи с либерализацией административных взысканий за совершение некоторых правонарушений в транспортной и финансовой сферах. Об этом сообщила пресс-служба Сената.

На заседании отмечалось, что имеющаяся в настоящее время административная ответственность за нарушение Правил дорожного движения не в полной мере соответствует современным требованиям и уровню опасности.

Законом снижается размер штрафов за неполучение страховых полисов (ОСГО) владельцами транспортных средств или управление автомобилем с просроченным полисом либо лицом, не предусмотренным в полисе, перевозку пассажиров без лицензии, нарушение паспортной системы, незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей.

Водителям будет разрешено во время управления транспортным средством говорить по телефону с помощью технологи bluetooth и устройств, не требующих использования рук. Кроме того, отменяется ответственность за установку монитора (дисплея) в передней части салона автомобиля.

Дополнительно вводится вычет 5 километров в час от скорости, зафиксированной специальными устройствами, измеряющими скорость, с учётом допустимой общей погрешности показателей спецустройств и спидометра транспортных средств.

Закон также устанавливает, что при наличии у водителя биометрического паспорта или идентификационной ID-карты, выданных органами внутренних дел или консульскими учреждениями Узбекистана, водителю не требуется иметь при себе документ на право управления транспортным средством, документы о регистрации транспортного средства, а также подтверждающие право владения, пользования или распоряжения транспортным средством в отсутствие его владельца, страховой полис ОСГО. Наличие этих документов будет проверяться сотрудниками ГСБДД через электронную систему на месте остановки водителя.

«Газета.uz» писала, что одобренные поправки предлагало Министерство юстиции. Разработчики проекта закона отмечали, что сейчас практически все автомобили оборудуются устройствами связи и в большинстве стран за рулём можно общаться по телефону через bluetooth.