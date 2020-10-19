Совместное предприятие Green Zone of World получит 4,5 млрд сумов от Министерства здравоохранения Узбекистана за озеленение и благоустройство территории Национального детского медицинского центра в Яшнабадском районе Ташкента, следует из данных портала государственных закупок и договора от 28 сентября.

Медцентр был открыт 20 мая, в день его посещения президентом Шавкатом Мирзиёевым. Стоимость проекта составила 130 млн долларов, центр был построен при поддержке Республики Корея на основе проекта корпорации «Баум».

Работа Green Zone of World заключалась в озеленении и благоустройстве территории площадью 29 тысяч кв. м., в том числе посадке 522 деревьев, свыше 15,1 тысячи кустарников, 12 тысяч сезонных цветов и размещении рулонного газона на площади 28,8 тысячи кв. м.





Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, Green Zone of World с уставным фондом в 400 млн сумов была зарегистрирована 15 мая 2019 года. Компания занимается выращиванием многолетних культур. Ее руководителем указан Абдулла Закиров, а учредителями — AKCAN SAVAS и Санжар Хабарджанович Уматов (по 50% доли).

Санжар Уматов является начальником Управления благоустройства Ташкента. Он не ответил на запрос «Газеты.uz» прокомментировать ситуацию.

В документах отмечается, что Green Zone of World подавала судебный иск против Министерства здравоохранения. В нем компания настаивала, что по поручению Минздрава и с целью сдачи Детского многопрофильного медицинского центра в запланированные сроки выполнила работы на 4,5 млрд сумов. При этом министерство не осуществило финансирование работ, из-за чего предприятие обратилось в Ташкентский межрайонный экономический суд с иском о понуждении ответчика к заключению договора на выполненные работы.

Определением суда 20 мая к участию в деле в качестве третьих лиц, на заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, были привлечены Министерство финансов и Управление казначейства.

В ходе судебного заседания представитель истца поддержал доводы заявления и сообщил, что открытие Детского многопрофильного медцентра планировалось на 19 марта, и в целях сдачи объекта в срок компания во исполнение устных поручений Минздрава выполнила работы на 4,5 млрд сумов.

Представитель Минздрава на доводы истца не возразил и подтвердил, что предприниматель действительно приступил к выполнению работ без заключения договора. Заявленный истцом в иске объем работ выполнен, однако договор не был своевременно заключен по причине отсутствия финансирования.

Суд, изучив обстоятельства дела, 5 июня удовлетворил заявление компании и обязал Минздрав заключить договор с Green Zone of World на выполненные работы. Согласно графику финансирования, министерство уже выплатило 675 млн сумов в сентябре, а также планирует перевести компании 1,8 млрд сумов в октябре, 1,8 млрд сумов — в ноябре, а оставшиеся 191,2 млн сумов — в 2021 году.