Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам визита в Шайхантахурский район 23 ноября провёл совещание с участием хокимов, руководителей секторов, председателей махаллей Ташкента и районов столицы.

На совещании глава государства заявил, «проведение свободных выборов — наше большое достижение». Он поблагодарил участников совещания за поддержку его кандидатуры.





«Это большое доверие, но в то же время большая ответственность. Чтобы не терять время, как мы будем выполнять обещания, договорённости в Ташкенте, что будем реализовывать по вопросам женщин, бедности», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что его больше всего беспокоят вопросы обеспечения достойных условий труда для учителей, сфера медицины и молодёжь. Он заявил, что он не удовлетворён состоянием обучения в школах.

«Вот я сегодня посетил школу, никого не предупредив. Всё очевидно. Мы обязательно должно исправить положение в школе. Как будем [улучшать условия] в школах Шайхантахурского района. Какой должна быть школа. Почему [родители] отдают детей репетиторам для обучения иностранным языкам, биологии, математики, физики. Почему школа в течение 11 лет их не обучает этому… Теперь школа должна взять на себя ответственность», — сказал он.

В связи с этим, на примере Шайхантахурского района школы примут обращение.

«Я же говорил, что буду менять сферы народного образования и медицины. Я поставил двух новых министров. Министр должен быть самоотверженным, патриотом. Если будет патриотом, то все вопросы решит. Поэтому в Шайхантахурском районе будет проведён опыт в сфере образования и медицины», — подчеркнул он.





Шавкат Мирзиёев анонсировал создание медицинского кластера на базе центральной многопрофильной поликлиники в Шайхантахурском районе, где действуют отделения терапии, неврологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии, педиатрии и хирургии.

Центральная поликлиника и 9 семейных поликлиник в ее составе обслуживают 346 тысяч человек, проживающих в 51 махалле района.

«Частная медицина будет развиваться, таково требование времени. Определенная часть населения обращается в частные клиники. Однако государство должно обеспечить качественной медициной все население. Поэтому необходимо превратить это место в кластер, наладить адресное лечение, повысить эффективность и охват. Люди должны ощутить, что в медицине все по справедливости, — отмечал он.

Президент озвучил планы по внедрению подушевого финансирования, чтобы создать стимул для работы медперсонала. Теперь пациенты смогут выбирать медучреджение по своему усмотрению. Чем меньше людей будут обращаться за медицинской помощью, тем больше денег останется в медицинском учреждении.

«Государство даст деньги самому пациенту, вот тебе 4000 сумов, 10 тысяч сумов. Мы будем давать по 10 тысяч сумов на пациента. Он по желанию может пойти в частную или государственную больницу. Если мы это внедрим, [врачи] будут обращаться к пациентам на „вы“, выезжать к ним домой и кланяться: „приходите в мою поликлинику, чтобы поступили государственные деньги“. А у нас медработники одиноково получают и те, кто работает, те, кто не работает», — сообщил он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в одной из школ «для галочки» посадили дерево, как в прошлые годы. «Я для чего дал столько денег для выращивания деревьев. Эти саженцы ведь не бесплатные», — сказал он.





Глава государства также подверг критике махалли, которые не выходят с предложением благоустраивать территории домов, где они проживают, «хотя бы один час в день».

«Если говорить о состоянии махалли, которую я сегодня посетил… простите, но туда за год никто ни разу не входил», — заявил он.

Президент отдельно остановился на организации в махаллях деятельности помощников хокимов районов и помощников хокима Ташкента — лидеров молодежи.

«[Помощники хокимов районов] должны знать как термометр настроение людей, независимо от того, на каком этаже они проживают. Какие проблемы у них есть дома, какие условия, сколько больных, сколько инвалидов, сколько детей, не поступивших на учёбу, что нужно сделать… В каком объёме нужен кредит, чтобы их доход вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом», — отметил он.





Шавкат Мирзиёев сообщил, что решением этих вопросов в Шайхантахурском районе будут заниматься 51 помощник хокима района в махаллях.

«Такого опыта нигде в мире нет. Для этой задачи прежде всего необходимо быть самоотверженным, любить народ. Те, кто будет работать на этих двух должностях, станут фундаментом реформ в махалле. Они будут осуществлять государственную политику по развитию предпринимательства, сокращению безработицы и поддержке молодежи. Это большая ответственность и высокая честь», — сказал президент.

«Газета.uz» ранее сообщала, что на массиве Актепа в Шайхантахурском районе проведут реновацию 42 двухэтажных домов с 568 квартирами. По поручению президента сначала планируется построить новостройки, переселить туда жителей, а затем снести старые дома. Ожидается, что собственники получат квартиры с площадью на 5−10% больше текущих. Стоимость проекта оценивается в 1 трлн сумов.

Кроме того, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев попросил у главы государства выделить 450 млрд сумов для ликвидации оврагов в Шайхантахурском районе.